Gleich zweimal musste die Feuerwehr am Sonntag im Landkreis München ausrücken, weil in einer Küche Feuer ausgebrochen war. In beiden Fällen gab es jeweils einen Verletzten. In Höhenkirchen hatte früh morgens ein 18-Jähriger eine Pizza in den Ofen geschoben und war dann offenbar eingeschlafen. Die Eltern waren nicht zu Hause. Gegen 7.10 Uhr rief eine Nachbarin die Rettungskräfte, da ein Feuermelder angesprungen war. Es kam zu starker Rauchentwicklung, die Feuerwehr lüftete die Wohnung. Der 18-Jährige wurde vom Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden soll sich auf einen Betrag im vierstelligen Bereich belaufen.

Gegen 17.35 Uhr ging dann ein Notruf aus dem Haarer Ortsteil Eglfing ein. Auch dort meldete eine Anwohnerin den Brand einer Nachbarwohnung. Wie die Polizei mitteilt, entstand der Brand offenbar durch einen technischen Defekt eines Kühl-Gefrier-Schranks. Die 23-jährige Bewohnerin konnte die Wohnung selbständig verlassen. Es entstand erheblicher Sachschaden durch Rußablagerungen in der gesamten Wohnung. Sie erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.