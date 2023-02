Die Volkshochschule Südost bietet im neuen Digital-Café Senioren und anderen Interessierten Unterstützung am Computer und anderen technischen Geräten an.

Wer Fragen rund um Smartphone, Tablet und Co. hat, ist bei einer Veranstaltung am Mittwoch, 15. Februar, in Höhenkirchen-Siegertsbrunn richtig. Im dortigen Rathaus im Sitzungssaal findet das erste Digital-Café der Volkshochschule Südost in Kooperation mit dem Arbeitskreis Zusammenleben und dem Ambulanten Seniorenservice (ASS) statt. Ehrenamtliche werden dort vor allem Senioren von 14 Uhr bis 16 Uhr bei der Bedienung von digitalen Endgeräten erste Hilfe leisten. Aber auch alle anderen sind willkommen, die mit ihren Geräten das ein oder andere Problem haben. Das Angebot ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Sobald das Familienzentrum in der Alten Apotheke fertiggestellt ist, wird das Digital-Café dorthin umziehen. Bei dem Treffen wird es auch Kaffee und Kuchen geben, den der Arbeitskreis und der Seniorenservice zur Verfügung stellen. Die ehrenamtlichen Helfer werden geschult und betreut von der Volkshochschule. Mit dem Café wird das bestehende Kursangebot durch ein niederschwelliges Beratungsangebot ergänzt. Es werden weitere ehrenamtliche Helfer gesucht. Ansprechpartner sind unter anderem Christof Schulz (Telefon: 089/442 389 135, E-Mail: schulz@vhs-suedost.de) und Andreas Mayer (Telefon: 089/442 389 142 E-Mail: mayer@vhs.suedost.de) von der Volkshochschule Südost. Weitere Termine für das Digital-Café sind unter anderem 28. Februar, 15. März, 28. März, 19. April, 2. Mai, 17. Mai, jeweils von 14 bis 16 Uhr.