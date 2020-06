Die Not hält an

Eltern haben nach wie vor ihre liebe Not, in Höhenkirchen-Siegertsbrunn für ihre kleinen Kinder einen Betreuungsplatz zu finden. Die Zusagen für Plätze in Einrichtungen am Ort sind verschickt. Und wie Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD) kürzlich berichtete, sind bisher 55 Kinder, die in diesem Jahr drei Jahre alt werden, noch auf der Warteliste für einen Kindergartenplatz; bei den Unter-Dreijährigen sind es 39. Konwitschny sagte, "wir sind dabei, Lösungen zu finden". So gehe es in erster Linie darum, Personal zu suchen, um etwa im Gemeindekindergarten derzeit verwaiste Gruppen wieder zu aktivieren.

Für Krippenkinder sieht Konwitschny Möglichkeiten durch mehr Großtagespflege. So könnten dort zu den bestehenden fünf Gruppen weitere hinzukommen. Es gebe entsprechende Pläne. Allerdings möchte die Bürgermeisterin vor der angepeilten Eröffnung einer zweigruppigen Einrichtung ein Stimmungsbild unter Eltern einholen. Denn die Frage steht im Raum, wie attraktiv solche Großtagespflegeangebote überhaupt sind. Laut Konwitschny seien derzeit in einzelnen Einrichtungen sogar noch Plätze frei. Man habe angesichts der Platznöte am Ort den Wunsch von Betreibern abgelehnt, auch Kinder aus anderen Gemeinden aufzunehmen.

Derweil hat der Bau einer Kindertagesstätte auf dem ehemaligen Brennerei-Gelände an der Ostersteigstraße begonnen. An der Ecke Ostersteig- und Sigohostraße errichtet das gemeindliche Kommunalbauunternehmen ein eingeschossiges Gebäude, in dem zwei Kindergarten- und zwei Krippengruppen unterkommen.