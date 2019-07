16. Juli 2019, 22:30 Uhr Höhenkirchen-Siegertsbrunn Der Mythorealist

Armin Gallerach versucht, das Unbewusste der Menschen zu malen. Seine Bilder sind rätselhaft und voller Symbole.

Von Marie Heßlinger, Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Wie sähe die eigene Seele aus, würde man sie malen? Welche Gestalt nähme das Unbewusste an, wäre es ein Porträt? Welche inneren Drachen gilt es zu bekämpfen, welche Türen zu öffnen? Wie nur ist das Rätsel zum Glück zu lösen? Armin Gallerach sagt, er spüre die Antworten.

Wer zu ihm kommt, hüllt sich mit ihm in eine Stunde des Schweigens. "Da passiert dann etwas. Es entstehen Bilder bei mir - automatisch", sagt der Künstler, der am Chiemsee lebt. Ohne ein weiteres Wort zu wechseln, versucht er das Unbewusste seines Gegenübers zu skizzieren. Die Skizzen entwickeln sich daraufhin in wochenlanger Arbeit zu Bildern aus Öl. Sie sind schwer, surreal, überladen mit Symbolen und Rätseln, mit Wesen aus der Zauberwelt. Damit der Auftraggeber sein Seelenporträt "richtig" deutet, gibt Gallerach ihm eine individuelle Gebrauchsanweisung mit. "Bei inneren Porträts gibt es nur eine richtige Interpretation", sagt er, "und ein anderer Betrachter kann nichts damit anfangen." Dennoch: Im Rathaus in Höhenkirchen-Siegertsbrunn hat er die "inneren Porträts" und andere Bilder ausgestellt.

So mancher Rathausbesucher wird sich seitdem über die mysteriösen Werke gewundert haben. Auch wenn sie gewiss nicht jedermanns Geschmack treffen, zum Rätseln regen sie an. Auf einem Bild beispielsweise ist ein Buddha zu sehen. Schlangen zischen ihn an, ein riesiger Pfau, um dessen Hals ein umgedrehtes Kreuz hängt, stellt sich ihm entgegen. Im Hintergrund ein Karussell und ein Elefantenbulle. "Das Karussell steht für die Kindheit", erklärt Gallerach, "der Elefantenbulle für den Vater". Der Porträtierte sei ein Buddha. Er müsse jedoch seinen Vater-Sohn-Konflikt lösen. Dann könne der Pfau die Schlangen töten und die Bedrohung würde sich in Luft auflösen.

"Meine Malerei lebt von Philosophie, Psychologie, Schamanie und Symbolik", sagt Gallerach. Er kennt sich gut aus mit diesen Themen. Die Bedeutung mancher Symbole muss er dennoch nachschauen: "Ich hatte zum Beispiel das Bild im Kopf von einem umgekehrten Kreuz." Er habe zunächst an Petrus gedacht, was ihm unpassend erschien. Eine alternative Bedeutungen fand er im Internet: den Widerstand gegen Obrigkeiten.

Auf einem anderen, vergleichsweise recht leeren Bild tanzen eine Frau und ein Mann auf einer rosafarbenen Wolke. Gallerach hat das Bild zu ihrer Hochzeit gemalt. Zu ihren Füßen schlafen ein Drache und ein Bär. "Die Hauptaufgabe des porträtierten Paares ist es, ihre Krafttiere, den Drachen und den Bären, aufzuwecken. Sie müssen ihre Potenziale erwecken und zulassen", sagt Gallerach. Das Bild könne ein Ansporn sein, sagt er, und fügt hinzu: "Wenn das Bild jetzt im Wohnzimmer hängt, sieht man jeden Tag, dass der Drache noch schläft." Doch neulich habe das Paar ihn wissen lassen: Der Drache strecke sich und wache langsam auf.

Gallerach bekommt viel Rückmeldung von seinen Auftraggebern. Er sieht in ihnen vor allem Suchende: "Das sind Menschen, die sagen: Da ist eine Lücke. Da ist etwas, das fehlt" Und diese Lücke wolle er helfen zu schließen.

Neben seinem Künstlerdasein arbeitet Gallerach als Forstrat. "Von April bis Oktober bin ich im Wald unterwegs und von November bis April male ich", sagt der 66-Jährige. Er wirkt aufgeweckt und fröhlich, er redet viel. Dass sein künstlerischer Ansatz recht abgefahren ist, weiß er selbst: "Ich gehe jeden Tag acht Stunden durch den Wald. Da wird man absonderlich mit der Zeit - für andere." Stolz ist er, dass ihn 2010 ein Professor als Begründer einer neuen Kunstrichtung bezeichnete: des Mythorealismus. Gallerach schrieb einen Wikipediaeintrag darüber: Mit den Stilmitteln des Realismus, Surrealismus und Symbolismus verwebe er Mythen, Erzählungen und tiefe psychologische Zusammenhänge. Er sagte sich: "Das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Das kann man verkaufen."

Verkaufen kann er seine Bilder tatsächlich gut: Mehr als 6000 Euro kosten seine Auftragsarbeiten, die Wartezeiten sind lang. Als Therapeut sieht der Psychologieinteressierte sich aber nicht: "Ich bin einfach Künstler", sagt er. Bis zum 31. August lässt sich seine Kunst noch in Höhenkirchen bestaunen.