Von Patrik Stäbler, Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Eine Mehrheit der Menschen in Höhenkirchen-Siegertsbrunn wünscht sich mehr Radwege in der Gemeinde, eine attraktivere Ortsmitte, drei Windräder im Höhenkirchner Forst - aber keine Beleuchtung des Kirchenwegs. Das sind zumindest die Ergebnisse der ersten Befragungsrunde über das Online-Tool Democy, die freilich fernab einer repräsentativen Umfrage war. Wie Rathaussprecherin Gabriele Wehner im Gemeinderat berichtete, haben von März bis Juni insgesamt 544 Einwohnerinnen und Einwohner - also kaum fünf Prozent der Bevölkerung - die App zur digitalen Bürgerbeteiligung heruntergeladen. Über die 33 Fragen, von denen fast die Hälfte aus der Bürgerschaft eingereicht wurden, hätten dann jeweils zwischen 186 und 500 Menschen abgestimmt.

Noch im August startet eine zweite Befragungsrunde

Dem Gemeinderat stellte Gabriele Wehner nun lediglich jene Thesen vor, bei denen sich ein klares Bild gezeigt hatte - mit zumindest einer Zwei-Drittel-Mehrheit. Den Höchstwert von 91 Prozent Zustimmung erzielte dabei die Forderung ans Rathaus, wonach mehr Verwaltungsleistungen auch online erledigt werden können. Jedoch biete die Gemeinde dies derzeit schon in allen Bereichen an, in denen es rechtlich zulässig sei, sagte Wehner. Bereits in Bearbeitung befinden sich ihr zufolge auch mehrere Thesen, die eine große Zustimmung erhielten - etwa die Forderung nach einer nachhaltigen Energiestrategie seitens der Gemeinde oder dass sich das Rathaus bei der Bahn für kürzere Schließzeiten an den innerörtlichen Schranken einsetzt. 70 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer forderten einen Treffpunkt für Jugendliche im Ortszentrum. Fast genauso viele plädierten für mehr E-Ladesäulen sowie ein Naturbad am Hirschwinkel, wo die Gemeinde dem Verein Naturbad Höhenkirchen-Siegertsbrunn kürzlich ein Grundstück in Aussicht gestellt hat.

"Man sollte mit diesen Zahlen vorsichtig sein", mahnte Max Lachner (Allgemeine Freie Wählergemeinschaft) nach der Präsentation. "Das ist nur ein Meinungsbild von einem Bruchteil der Bevölkerung." Genau darauf hatte freilich auch Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD) hingewiesen, als der Gemeinderat im Vorjahr ein einjähriges Pilotprojekt mit der Democy-App beschloss. Noch im August werde nun eine zweite Befragungsrunde starten, sagte Gabriele Wehner im Gemeinderat. Hierfür seien bei einem Workshop Mitte Juli neue Thesen erstellt worden. Zwei weitere Befragungsrunden sollen dann im Herbst sowie Anfang nächsten Jahres folgen.