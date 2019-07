24. Juli 2019, 21:26 Uhr Höhenkirchen-Siegertsbrunn CSU sucht ihren Kandidaten

Die CSU Höhenkirchen-Siegertsbrunn nominiert am Dienstag, 30. Juli, von 19.30 Uhr an im Hofgut Stürzer in der Rosenheimer Straße 2 ihren Bürgermeisterkandidaten für die Kommunalwahl am 15. März kommenden Jahres. Als ausgemacht gilt, dass sich der Ortsverbandsvorsitzende und Gemeinderat Roland Spingler um die Nachfolge der scheidenden Rathauschefin Ursula Mayer bewerben wird. Mayer wurde 2002 erstmals zur Bürgermeisterin gewählt und steht seitdem an der Spitze der Gemeinde. Zur Nominierungsversammlung sind auch Nichtmitglieder eingeladen, allerdings ohne Stimmrecht.