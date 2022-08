Die CSU in Höhenkirchen-Siegertsbrunn hat eine nahezu komplett neue Führungsriege - allein an der Spitze steht weiter ein altbekanntes Gesicht. So ist Roland Spingler erneut zum Vorsitzenden des Ortsvorstands gewählt worden. Ihm zur Seite stehen als Stellvertreterin und Stellvertreter Susanne Gaar, Stefan Bockmeir und Quirin Mayer, die Hannelore Mathis, Herbert Eidkum und Robin Eidkum ablösen. Als Nachfolger von Schatzmeister Reinhard Schreckinger wählten die Mitglieder bei der Jahresversammlung Andreas Guggenberger. Anna-Maria Stürzer übernimmt derweil das neu geschaffene Amt der Digitalbeauftragten, während Birgit Spingler die Position der Schriftführerin bekleidet. Eigentlich wollte die CSU schon im Vorjahr einen neuen Ortsvorstand wählen, was damals jedoch aufgrund der Corona-Lage verschoben wurde. Auch sonst habe die Pandemie die Aktivitäten des Ortsverbands spürbar eingeschränkt, sagte Spingler in seinem Rechenschaftsbericht. Er zeigte sich jedoch zuversichtlich, künftig wieder verstärkt Veranstaltungen organisieren zu können. So will die CSU im Spätsommer ein Sommerfest ausrichten, bei dem dann auch die ehemaligen Vorstandsmitglieder offiziell verabschiedet werden sollen.