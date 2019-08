20. August 2019, 21:29 Uhr Höhenkirchen-Siegertsbrunn CSU-Fest und Radltour

Ratschen und radeln: Die CSU Höhenkirchen-Siegertsbrunn lädt für Samstag, 24. August, von 18 Uhr an zu ihrem alljährlichen Sommerfest in die Remise des Burschenvereins Siegertsbrunn, Egmatinger Straße 16, ein. Das Fest ist offen für alle Mitglieder und Interessierten; der Ortsvorsitzende Roland Spingler wird wieder langjährige Mitglieder ehren. Am Tag darauf, 25. August, startet um 14 Uhr die Radltour der Frauen-Union und des CSU-Ortsverbandes durch das Muna-Gelände. Bürgermeisterin Ursula Mayer wird unter anderem den Bunker zeigen. Treffpunkt ist das Haupttor an der Friedrich-Bergius-Straße in Hohenbrunn. Die Tour dauert etwa eine Stunde.