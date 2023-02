Von Patrik Stäbler, Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Zum Beispiel die Ladenflächen hinter dem italienischen Restaurant am Bahnübergang in Höhenkirchen-Siegertsbrunn - sie beheimaten inzwischen eine Kita und das Kommunalunternehmen der Gemeinde. In der Straße Am Markt gab es einst ein Lesecafé und ein Gewürzgeschäft - heute ist dort ein Steuerberaterbüro untergebracht. Ähnlich sieht es bei einem früheren Laden an der Kreuzung von Bahnhof- und Holzstraße aus - er ist mittlerweile ebenfalls Heimat einer Kita. All diese Orte stehen laut Roland Spingler (CSU) exemplarisch für die Probleme des Einzelhandels in Höhenkirchen-Siegertsbrunn.

Um hier gegenzusteuern, fordert seine Fraktion ein "Konzept zur Förderung des örtlichen Einzelhandels". Dieses solle verhindern, dass weitere Geschäfte verschwinden, die Bürger daher in Nachbarorte oder zum Onlinehandel abwandern, "und unsere Gemeinde somit unattraktiver wird und Arbeitsplätze sowie Gewerbesteuereinnahmen verliert", heißt es in dem CSU-Antrag.

"Wir sind auch nicht so klein, dass man sagen muss: Hier kann man nichts machen"

Dabei gebe es durchaus Faktoren, die Einzelhändlern in der Gemeinde das Leben erschwerten, räumt Spingler ein. Neben dem stärker werdenden Internetgeschäft seien dies etwa das Gewerbegebiet Brunnthal und der Discounter in Hofolding, die beide "Kaufkraft von uns abziehen". Und dennoch habe Höhenkirchen-Siegertsbrunn das Potenzial für eine gute Nahversorgung, ist der CSU-Mann überzeugt - nicht zuletzt wegen der ausreichenden Entfernung von der Münchner Innenstadt. "Wir sind nicht groß genug, dass der Einzelhandel hier ein Selbstläufer ist. Aber wir sind auch nicht so klein, dass man sagen muss: Hier kann man nichts machen", betont Spingler.

Mit dem beantragten Konzept wolle man dem Einzelhandel unter die Arme greifen. Koordiniert werden soll dies vom gemeindlichen Wirtschaftsförderer; zudem regt der CSU-Antrag die Einbindung des Arbeitskreises Wirtschaft der Zukunftswerkstatt sowie der örtlichen Gewerbegemeinschaft an.

Die Reaktion auf den Vorstoß war zumindest bei Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD) verhalten. Sie kommentierte den CSU-Antrag in der Gemeinderatssitzung mit den Worten: "Sie wollen also, dass wir das, was wir ohnehin schon machen, auf Papier bringen."