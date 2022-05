Die Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn stockt die Jugendsozialarbeit an der Sigoho-Marchwart-Grundschule auf. Dort gibt es seit Ende 2017 eine halbe sozialpädagogische Stelle in dem Bereich, deren Umfang infolge eines Gemeinderatsbeschlusses von Juni an auf eine Dreiviertelstelle erhöht wird. Anlass war ein Antrag der Schule, in dem Rektorin Brigitte Gruber unter anderem die Folgen des Distanz- und Wechselunterrichts in Corona-Zeiten sowie einen "erheblichen Unterstützungsbedarf im psychologischen und sozial-emotionalen Bereich" angeführt hatte. Da mit einer Dreiviertelstelle die gesamte Unterrichtszeit abgedeckt wäre, "würde uns dies in der derzeitigen Situation sehr helfen", so die Schulleiterin. Für die Gemeinde bedeutet die Erhöhung Mehrkosten von jährlich 10 500 Euro.