Bußjäger will S-Bahntunnel

Gemeinderat Otto Bußjäger (Freie Wähler) setzt sich dafür ein, dass die S-Bahnlinie 7 auf Höhenkirchen-Siegertsbrunner Gebiet im Untergrund verschwindet, um nachhaltig das Verkehrschaos rund um Bahnhof und Gymnasium zu beheben: "Ich möchte eine Tunnellösung. Die Zeit dafür war noch nie so günstig wie jetzt", sagte der Lokalpolitiker der SZ. Schließlich stehe der zweigleisige Ausbau der S7 vor einer Realisierung, außerdem stelle der Landkreis München in Kerstin Schreyer (CSU) die zuständige Staatsministerin, die ihren Einfluss geltend machen könne. Laut Bußjägers Vorschlag solle die Bahn zwischen Wächterhof und Höhenkirchen nach unten fahren und vor Dürrnhaar wieder an die Oberfläche zurückkehren.