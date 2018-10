10. Oktober 2018, 21:53 Uhr Höhenkirchen-Siegertsbrunn Busse statt Züge

Beeinträchtigungen gibt es am Wochenende bei der S 7. Von Samstag, 13. Oktober, 22 Uhr, bis Montag, 15. Oktober, 4 Uhr, verkehren zwischen Höhenkirchen-Siegertsbrunn und Kreuzstraße nur Busse im Stundentakt. Wegen Bauarbeiten an einem Bahnübergang ist die Strecke in diesem Abschnitt für den Zugverkehr gesperrt. Zusätzlich setzt die S-Bahn zwei Dispobusse in Höhenkirchen-Siegertsbrunn ein. Sie können bei Bedarf zwischen Aying und Höhenkirchen hin- und herpendeln. Am Sonntag, 14. Oktober, findet in Aying die traditionelle Bräu-Kirta statt.