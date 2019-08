20. August 2019, 21:29 Uhr Höhenkirchen-Siegertsbrunn Busse ersetzen nachts die S 7

Nachtschwärmer müssen sich kurzfristig auf Behinderungen auf dem Ost-Ast der S 7 einstellen. Aufgrund von Gleisbauarbeiten kommt es in der Nacht auf diesen Donnerstag, 22. August, von 0.15 Uhr bis 3 Uhr zwischen Hohenbrunn und Höhenkirchen-Siegertsbrunn zu Fahrplanänderungen bei der S-Bahn mit Schienenersatzverkehr. Züge aus und in Richtung Kreuzstraße enden beziehungsweise beginnen in Höhenkirchen-Siegertsbrunn. Züge aus und in Richtung München enden und beginnen in Hohenbrunn. Zwischen Hohenbrunn und Höhenkirchen-Siegertsbrunn wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Weitere Informationen gibt es unter https://www.mvv-muenchen.de/fahrplanauskunft/fahrplanaenderungen/index.html.