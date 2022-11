Von Patrik Stäbler, Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Gut zwei Stunden hat Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD) fast durchgehend geredet, obschon ihre Stimme von einer überstandenen Krankheit noch angekratzt ist, wie sie die 120 Anwesenden zu Beginn dieser Bürgerversammlung in Höhenkirchen-Siegertsbrunn hat wissen lassen. Danach aber ist die Rathauschefin flüssig und fix durch ihren Vortrag geeilt, bis sie jetzt, da die Bürger mit ihren Anträgen an der Reihe sind, plötzlich ins Stocken gerät. "Gibt es keine Fragen zum Kies?", erkundigt sich Konwitschny und blickt erstaunt in die Mehrzweckhalle. Schließlich hat dieses Thema viele Menschen in der Gemeinde zuletzt so stark umgetrieben wie kein anderes.

Doch an diesem Abend bleiben Rückfragen zum umstrittenen Kiesabbau am Muna-Gelände aus, weshalb Konwitschny kurzerhand selbst den aktuellen Stand erläutert. Demnach hat der Hohenbrunner Unternehmer auf dem Grundstück am Waldrand östlich der Hohenbrunner Straße unlängst mit den vorbereiteten Arbeiten begonnen, noch nicht aber mit dem tatsächlichen Abbau. Dass er dabei ein gewisses Tempo an den Tag lege, sei nicht den Klagen von Anwohnern und der Gemeinde Hohenbrunn geschuldet - "die haben keine aufschiebende Wirkung", erklärt die Bürgermeisterin. "Sondern er macht das jetzt schnell, weil der Boden noch nicht gefroren ist." Die Gemeinde, die mit dem Unternehmer einen städtebaulichen Vertrag zum Kiesabbau abgeschlossen hat, stehe in engem Austausch mit der Aufsichtsbehörde, betont Konwitschny. "Alles, was bislang dort gemacht wurde, ist in Absprache mit dem Landratsamt geschehen."

Dennoch bleibt der Kiesabbau am Muna-Gelände für viele Menschen in Höhenkirchen-Siegertsbrunn - und in Hohenbrunn, wo die Laster vornehmlich durchrauschen werden - ein Ärgernis. In ihrem Vortrag bei der Bürgerversammlung geht Konwitschny dagegen vornehmlich auf die erfreulichen Entwicklungen in der Gemeinde ein. So sollen bereits in wenigen Wochen sechs Ladestationen für Elektroautos an verschiedenen Orten im Gemeindegebiet in Betrieb gehen. Etwas länger wird es bis zum Abschluss der Sanierungsarbeiten in der alten Apotheke dauern: Im Frühjahr soll dort ein Familienzentrum einziehen. Für ein Naturbad im Ort habe die Gemeinde das Grundstück am Hirschwinkel zur Verfügung gestellt. Nun sei es allein Sache des Vereins Naturbad Höhenkirchen-Siegertsbrunn, die Finanzierung für ein solches Freibad zu stemmen, betont Konwitschny auf Nachfrage einer Bürgerin.

Eine eigene Geothermiebohrung steht im Raum

Breiten Raum in ihren Ausführungen nimmt das Thema Klimaschutz ein. Eine Untersuchung habe ergeben, dass beim geplanten Ausbau der regenerativen Stromversorgung im Ort Freiflächen-Photovoltaik und Windkraft das größte Potenzial hätten. Bei Ersterer sei die Herausforderung, "dass wir dazu große Flächen brauchen", sagt Konwitschny. Bei der Windkraft setze die Gemeinde auf die geplanten drei Anlagen im Höhenkirchner Forst. Die wichtigste Stellschraube bei der anvisierten Abkehr von fossilen Brennstoffen sei jedoch die Wärmeversorgung. Hier wolle die Gemeinde ein Fernwärmenetz aufbauen, erklärt Konwitschny, wofür man sich aktuell mit mehreren Nachbarkommunen zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammenschließe.

In einem ersten Schritt müssten dann die Leitungen verlegt werden, erläutert die Bürgermeisterin. "Das Zweite ist die Frage: Wie kommen wir an warmes Wasser?" Hier gebe zwei Möglichkeiten. Entweder werde sich die Gemeinde an das Netz der Stadtwerke München anschließen. "Oder wir bauen selbst eine Anlage", sagt Konwitschny. "Hier haben wir uns einen Claim schon halb gesichert." In diesem Fall bräuchte es freilich eine Zwischenlösung, vermutlich ein Blockheizkraftwerk. Unabhängig vom eingeschlagenen Weg gelte es beim Einstieg in die Geothermie aber zu bedenken, sagt Mindy Konwitschny: "Das wird ein langer Prozess, der sehr viel Geld in den kommenden Haushalten binden wird."