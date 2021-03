Das Rathaus in Höhenkirchen-Siegertsbrunn hat am Montag wegen steigender Inzidenzwerte die Notbremse gezogen. Die als Hybrid-Veranstaltung auch mit Präsenz unter Einhaltung der Coronaregeln in der Mehrzweckhalle anberaumte Bürgerversammlung wird am Dienstag, 16. März, 19 Uhr, findet rein als Bürgerinformation im Livestream statt. Bürgermeisterin Mindy Konwitschny gibt einen Rück- und einen Ausblick und beantwortet vorab eingereichte Fragen von Bürgern. Die eingereichten Anträge könnten online nicht behandelt werden, teilt das Rathaus mit, da keine rechtssichere Abstimmung ermöglicht werden könne. Der Zugang zum Livestream funktioniert über den Link www.hoehenkirchen-siegertsbrunn.de/livestream.