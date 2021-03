Die geplanten Windräder in den Wäldern der Region beschäftigen die Menschen in den Landkreisen Ebersberg und München. Über die neuesten Entwicklungen und den aktuellen Planungsstand informieren in der kommenden Woche gleich zwei Online-Veranstaltungen zu zwei verschiedenen Projekten. Den Auftakt macht am Mittwoch, 17. März, der Bürgerdialog zur Windenergie im Höhenkirchner Forst. Tags darauf findet der erste von drei Bürgerdialogen zur Windenergie im Ebersberger Forst statt. Beide Veranstaltungen beginnen um 19 Uhr.

"Es ist sehr schade, dass wir die Veranstaltungen wieder nur online anbieten können", sagt Veronika Preißinger von der Servicestelle Wind bei der Energieagentur Ebersberg-München: Bei der Arbeitsgemeinschaft Höhenkirchner Forst, die aus den drei Gemeinden Egmating, Höhenkirchen-Siegertsbrunn und Oberpframmern sowie die den beiden Landkreisen besteht, habe man bis zuletzt gehofft, die Veranstaltung doch mit Publikum stattfinden lassen zu können,was aber die aktuellen Inzidenzwerte sowie das Stufenmodell der Lockerungen momentan noch nicht zuließen. So bleiben am 17. März die Türen der Mehrzweckhalle in Höhenkirchen-Siegertsbrunn für dei Öffentlichkeit geschlossen. "Wir hoffen natürlich darauf, dass sich alle Interessierten online aufschalten, denn wir zeigen dort die ersten Visualisierungen zu den geplanten Anlagen", sagt die Mitarbeiterin der Energieagentur Ebersberg-München.

Um andere, aber nicht weniger relevante Informationen geht es nur einen Tag später, am 18. März, beim ersten Bürgerdialog zur Windenergie im Ebersberger Forst. Geplant sind insgesamt drei dieser Veranstaltungen, die inhaltlich identisch aufgebaut sind, wie Veronika Preißinger erklärt: "So wollen wir sicherstellen, dass wir möglichst viele Menschen in der Region erreichen."

Beide Bürgerdialoge enden mit einer großen Fragerunde, bei der möglichst viele Fragen aus der Bevölkerung beantwortet werden. Die Anmeldungen für die Veranstaltung zum Höhenkirchner Forst (17. März) ist über www.windenergie-hoehenkirchner-forst.de möglich, für die Veranstaltung zum Ebersberger Forst (18. März) über www.windenergie-ebersberger-forst.de.