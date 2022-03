Über die neuesten Entwicklungen zu den geplanten Windrädern im Höhenkirchner Forst findet am Dienstag, 5. April, eine Bürgerinformationsveranstaltung statt. Die Veranstaltung in der Mehrzweckhalle in Höhenkirchen-Siegertsbrunn, Bahnhofstraße 12, beginnt um 18 Uhr, wie die Energieagentur Ebersberg-München mitteilt.