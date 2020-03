17 Geflüchtete aus der Gemeinschaftsunterkunft nahe dem Bahnhof in Höhenkirchen-Siegertsbrunn haben ihre Bleibe räumen müssen. Die Bewohner aus dem dritten Geschoss eines der beiden Gebäude wurden am Donnerstag per Shuttle-Bus in andere dezentrale Unterkünfte im Landkreis verlegt. Notwendig wurde die kurzfristig angesetzten Aktion wegen Brandschutzmängeln, die bei einer Begehung am Dienstag festgestellt worden waren. Die Verunsicherung unter den Betroffenen sei mangels Informationen zunächst groß gewesen, sagt Astrid Herrmann, Fachdienstleiterin bei der Caritas, die die Geflüchteten betreut.

Die betroffenen drei Männer, sechs Frauen und acht Kinder, von denen einige nach Oberschleißheim und Unterschleißheim kamen, müssen von heute auf morgen ihr Leben neu organisieren. Manche wohnten sieben Jahre am Ort. Sie haben Jobs, die Kinder besuchten Schulen und Kindertagesstätten. Astrid Herrmann zeigte sich am Donnerstag erleichtert, dass es zumindest gelungen sei, die Leute im Landkreis zu halten und die Übergabe zu den weiter betreuenden Stellen sauber hinzubekommen. Anfangs seien die Gerüchte ins Kraut geschossen, was den Grund des Umzugs angehe. Mancher habe an den Coronavirus oder irgendeine Sanktion gedacht. Es sei spekuliert worden, ob man nach Ingolstadt oder anderswohin verlegt werde. Das sei nun alles ausgeräumt, sagte Herrmann. Allerdings hätte sie sich frühere und genauere Informationen gewünscht. Gerade im Helferkreis sei man über den Vorgang irritiert.

Nach Auskunft der Regierung von Oberbayern hatte die Feuerwehr eine Feuerbeschau vorgenommen. Am Dienstag habe es eine Begehung des Landratsamts als Bauaufsichtsbehörde gegeben. Es sei nicht möglich gewesen, früher über den notwendigen Umzug zu informieren. Wie zu erfahren ist, wurde ein fehlender zweiter Fluchtweg beanstandet.