Unter dem Motto "Es weihnachtet sehr!" stehen die beiden Adventskonzerte der Blaskapelle Höhenkirchen-Siegertsbrunn an diesem Wochenende. In der Mehrzweckhalle spielen am Samstag, 10. Dezember, von 19 Uhr an und am Sonntag, 11. Dezember, von 16 Uhr an alle drei Orchester der Institution: Jugendblasorchester, Großes Blasorchester und Symphonisches Blasorchester. Auf dem Programm stehen Werke von Bach, Händel, Humperdinck, oder Tschaikowsky ("Nussknacker"), aber auch moderne Weihnachtsklassiker. Karten gibt es bei den örtlichen Schreibwarengeschäften und an der Abendkasse.