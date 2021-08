Bei einem Sturz mit seinem Motorrad hat sich ein betrunkener 55-Jähriger aus dem Landkreis München am frühen Sonntagabend schwere Verletzungen zugezogen. Wie sich herausstellte, war der Mann betrunken und hatte illegale Drogen dabei. Der Mann war laut Polizei gegen 17.30 Uhr auf der Staatsstraße 2078 von Dürrnhaar kommend in Richtung Höhenkirchen-Siegertsbrunn unterwegs; nach der Ortsausfahrt Dürrnhaar setzte er zu einem Überholvorgang an, verlor dabei die Kontrolle über sein Motorrad und kam von der Fahrbahn ab. Im Anschluss kollidierte er mit einem Verkehrszeichen und stürzte die Böschung hinab. Die Polizei schließt derzeit ein Fremdverschulden aus. Vielmehr sei der Alkoholisierungsgrad ursächlich für den Unfall gewesen. Bei dem Motorradfahrer wurden zudem mehrere Tüten mit Betäubungsmitteln gefunden, auch in seiner Wohnung, die von der Polizei durchsucht wurde, fanden sich weitere Drogen. Der Mann wurde vorläufig festgenommen, die Ermittlungen laufen.