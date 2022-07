Die Mitglieder des Kreisverbands München im Bayerischen Bauernverband vertrauen weiter auf die Führungsqualität ihres Vorsitzenden Anton Stürzer. Bei den jüngsten Neuwahlen wurde der Landwirt aus Höhenkirchen-Siegertsbrunn ebenso wie sein Stellvertreter Martin Stadler aus Aying für die nächsten fünf Jahre einstimmig wiedergewählt. Des Weiteren wurden fünf Beisitzer in die Kreisvorstandschaft gewählt: Michael Wagner (Ortsverband Ismaning), Franz Strobl (Schäftlarn), Johann Metzger (Haar), Johann Killer ( Eichenhausen) und Georg Angermair (Obermenzing). "Unser Kreisobmann und sein Stellvertreter können auf eine erfolgreiche Zeit zurückblicken und sich auf weitere Herausforderungen und Aufgaben in den nächsten fünf Jahren freuen", heißt es in einer Pressemitteilung des Bayerischen Bauernverbandes. Die turnusmäßigen Wahlen hatten aufgrund der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr nicht wie geplant stattfinden können.