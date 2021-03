Von Patrik Stäbler, Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Zwei Tage vor dem geplanten Termin ist die Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn doch noch umgeschwenkt: Aus der Bürgerversammlung, die mit Publikum in der Mehrzweckhalle stattfinden sollte, wurde wegen steigender Infiziertenzahlen eine Bürgerinformationsveranstaltung - ausschließlich virtuell, übertragen im Livestream. Ganz analog fanden sich an dem Abend dennoch einige Personen vor der Mehrzweckhalle ein. Sie wollten dort gegen den geplanten Kiesabbau am Muna-Gelände protestieren - ein Thema, das auch in den Vorträgen von Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD) und des zugeschalteten Landrats Christoph Göbel (CSU) größeren Raum einnahm.

Zweiterer berichtete von etlichen Schreiben aus der Bürgerschaft, die dieser Tage zum Thema Kiesabbau im Landratsamt eingingen. Ihm zufolge prüfe die Behörde den Antrag eines Hohenbrunner Unternehmers für ein 5,4 Hektar großes Areal gegenüber dem Gewerbegebiet am Wächterhof. Göbel betonte, dass noch keine Genehmigung erteilt sei. Man könne aber "sehr wohl auch ernsthaft davon ausgehen", so drückte er es aus, dass das Landratsamt grünes Licht für den Kiesabbau geben könnte. Auf diesen Fall bereite sich die Gemeinde mit einer zweigleisigen Strategie vor, erläuterte Konwitschny. Zum einen verhandle man mit dem Antragsteller über einen städtebaulichen Vertrag, in dem die Modalitäten des Kiesabbaus geregelt würden - etwa ein mögliches Quetschwerk sowie die Zahl der Lkw-Fahrten betreffend. Zum anderen bereite das Rathaus die Erstellung eines Teilflächennutzungsplans vor, der bestimmte Gebiete für den Kiesabbau ausweisen würde - während der übrige Ort tabu bliebe.

"Beides sind keine Optimallösungen", räumte die Bürgermeisterin ein. "Denn beide sorgen dafür, dass trotzdem Kiesabbau kommt." Auch in Replik auf zahlreiche Bürgeranfragen verlas Konwitschny eine Erklärung aller Gemeinderäte, wonach diese "nachdrücklich versichern", einen Kiesabbau im Ort abzulehnen. Die Rathauschefin kündigte an, dass sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am 25. März ausführlich mit dem Thema beschäftigen werde.

Zuvor hatte Konwitschny etliche Baustellen im Ort vorgestellt - im übertragenen wie im wörtlichen Sinne. So ging sie auf circa ein Dutzend Bebauungspläne ein, die den Gemeinderat im Vorjahr beschäftigt haben. Einige davon sollen eine Nachverdichtung ermöglichen - etwa in der Waldsiedlung und an der Zehetmaierstraße. Im Weiteren wurde oder wird die Gemeinde tätig, um die Errichtung eines Parkdecks am Gymnasium, einer Seniorentagespflege gegenüber der Sigoho-Marchwart-Schule sowie den Neubau des Kinderhauses Pfiffikus zu ermöglichen. Auf Eis gelegt wurden dagegen Pläne für eine größere Bebauung mit 90 Wohnungen am Ortseingang südlich der Brunnthaler Straße. "Da wird es noch mal eine Grundsatzdiskussion geben", kündigte Konwitschny an. Obsolet geworden ist derweil ein Bebauungsplan für das Areal neben der Erich-Kästner-Schule. Hier sollte nach dem Wunsch der Gemeinde eine neue Realschule entstehen. Nachdem sich der zuständige Zweckverband nun aber für Hohenbrunn als Standort entschieden hat, gehe es darum, "bei der Erich-Kästner-Schule Gas zu geben", sagte Konwitschny. Ihr zufolge soll im April eine Machbarkeitsstudie beauftragt werden, um Szenarien für die nötige Sanierung samt Erweiterung zu prüfen.

In mehreren Bebauungsplänen nimmt sich die Gemeinde auch die Neugestaltung der Ortsmitte vor. Ein wichtiger Baustein liegt dabei aber nicht in ihrer Hand - nämlich der Umbau des Bahnübergangs in der Bahnhofstraße. Hier gebe es zwei Varianten, sagte Konwitschny: entweder ein Tunnel für die Kreisstraße oder eine Tieferlegung der S-Bahn-Trasse im Zuge des zweigleisigen Ausbaus. "Beides ist sehr kostspielig", sagte sie. "Wann eine Lösung kommt, kann ich nicht sagen." Derweil betonte Landrat Göbel: "Ich sehe es als Aufgabe des Landkreises an, sich dieses Themas anzunehmen. Ich habe nach wie vor die Absicht, die Planungen voranzutreiben."

Abschließend ging Konwitschny noch auf mehrere vorab eingereichte Bürgerfragen und drei Anträge ein - zum Kiesabbau, zu einer Ampel an der Ecke von Rosenheimer und Brunnthaler Straße und zur Öffnung des Muna-Geländes für Spaziergänger und Radfahrerinnen. Eine Abstimmung konnte wegen des Onlineformats nicht erfolgen; mit den Anregungen werde sich die Gemeinde jedoch beschäftigen, sagte Konwitschny. Ob die Bürgerversammlung 2020, die nun bereits zum zweiten Mal abgesagt wurde, überhaupt noch nachgeholt wird, ist laut einer Rathaussprecherin ungewiss.