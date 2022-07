Viel Kritik hat sich die Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn für die Fällung einiger Bäume an der Münchner Straße anhören müssen. Ihrem Unmut machten mehrere Anwohner bei der jüngsten Gemeinderatssitzung Luft, wo sie sowohl den Umfang als auch den Zeitpunkt der Fällaktion bemängelten. Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD) verteidigte das Vorgehen der Gemeinde und verwies auf die "dringliche Warnung eines Sachverständigen, dass diese Bäume bei Stürmen eine Gefahr darstellen". Konkret wurden mehrere Fichten sowie zwei Laubbäume gefällt, deren Standfestigkeit nicht mehr gewährleistet gewesen sei, so die Rathauschefin. Sie betonte: "Wir machen das äußerst ungern - gerade in der Vogelschutzzeit." Konwitschny kündigte Ersatzpflanzungen für alle Bäume an, was eine Anwohnerin jedoch nicht besänftigen konnte. Sie kritisierte, dass von den sechs Fichten nur zwei krank gewesen seien. Derweil regte Dorothee Stoewahse (Grüne) an, derlei Fällaktionen auf der Homepage der Gemeinde anzukündigen. Und Otto Bußjäger (Unabhängige Bürger) empfahl, früher mit den Anwohnerinnen und Anwohnern zu sprechen - "dann hat man das Theater nicht".