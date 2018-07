19. Juli 2018, 21:57 Uhr Höhenkirchen-Siegertsbrunn Baumbestattungen

Der Trend zu Baumbestattungen und anonymen Gräbern macht auch vor Höhenkirchen-Siegertsbrunn nicht Halt. Die Gemeinde hat nun auf Wünsche reagiert und die Friedhofssatzung entsprechend angepasst, so dass auch solche Grabstätten möglich werden. Auch die Gebührensatzung wurde angepasst. Ein Urnengrab an einem Baum kostet 64 Euro im Jahr, bei einer Laufzeit von zehn Jahren. Für ein anonymes Grab sind 44 Euro zu bezahlen. Andere erst vergangenes Jahr aufgestellte Bestimmungen für den Friedhof wurden nicht angetastet. So kostet eine Einzelgrabstätte 73 Euro, ein Doppelgrab 137 Euro; ein Urnenerdgrab gibt es in der Gemeinde für 106 Euro und eine Urnennische für 147 Euro.