28. Mai 2019, 22:29 Uhr Höhenkirchen-Siegertsbrunn Bänke für Senioren

Senioren und alle anderen, die manchmal eine Ruhepause vertragen können, sollen es in Höhenkirchen-Siegertsbrunn künftig besser haben. Die Gemeinde wird auf Antrag der Grünen an etlichen Orten im Gemeindegebiet Bänke aufstellen. Im Gemeindeblatt soll die ältere Generation aufgerufen werden, sich mit Vorschlägen zu melden, an welchen Standorten das geschehen soll. Die Grünen hatten ihr Ansinnen damit begründet, dass viele gerade ältere Menschen den Gang zum Einkaufen, zum Arzt oder Friseur scheuten, weil sie die weiten Wege nicht bewältigen könnten und dazwischen einen Ort bräuchten, um eine Rast einzulegen. Bei Bürgermeisterin Ursula Mayer (CSU) rannten die Grünen damit offene Türen ein. Sie hatte schon vor Behandlung des Antrags erste Schritte in die Wege geleitet, allerdings bat sie darum, das Ergebnis der Befragung über das Gemeindeblatt abzuwarten. Andrea Hanisch (CSU) brachte einen weiterführenden Vorschlag ein, und zwar sollten ihrer Meinung nach sogenannte Wellnessbänke mit geschwungener, an die Körperform angepasster Liegefläche angeschafft und etwa am Kirchenweg nahe der Leonhardikirche aufgestellt werden. Die Idee fand Gefallen im Gremium, wobei Bürgermeisterin Mayer meinte, dass dafür im Haushalt bisher kein Geld eingeplant sei. Der Antrag der Grünen wurde jedenfalls einstimmig angenommen.