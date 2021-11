Ein 53 Jahre alter Autofahrer ist am Mittwochvormittag bei Höhenkirchen-Siegertsbrunn tödlich mit dem Auto verunglückt. Nach Angaben der Polizei war der Mann aus dem Landkreis Ebersberg gegen 10 Uhr von Egmating in Richtung Siegertsbrunn unterwegs, als er in einer Linkskurve mit seinem Wagen von der Straße abkam und frontal gegen einen Baum prallte. Der 53-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen starb er noch an der Unfallstelle.