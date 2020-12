Bei einer digitalen Ortsverbandsversammlung der Grünen Höhenkirchen-Siegertsbrunn am Mittwoch, 16. Dezember, sind Vertreter des örtlichen Arbeitskreises Asyl zu Gast. Sie werden über die aktuelle Situation im Ort sowie die Chancen und Schwierigkeiten für die hier lebenden Geflüchteten berichten. Der Ortsverband lädt alle Interessierten ein, miteinander ins Gespräch zu kommen. Das Treffen beginnt um 19 Uhr, im Anschluss findet die monatliche öffentliche Ortsverbandsversammlung der Grünen statt, ebenfalls digital. Anmeldungen sind per E-Mail an vorstand@gruene-hksbr.de möglich.