27. Januar 2019, 22:00 Uhr Höhenkirchen-Siegertsbrunn Anwohnern stinkt Hackschnitzelanlage

Bei ihrem Ortstermin am Samstag im Wohngebiet zwischen der Bahnhofstraße und dem Sailerbogen in Siegertsbrunn sind die Mitglieder der örtlichen CSU mit Beschwerden der Anlieger über die benachbarte Hackschnitzelanlage konfrontiert worden. Besonders störend empfinden die Anwohner die von der Anlage ausgehenden Staub- und Lärmemissionen sowie den mit ihr verbundenen Lieferverkehr mit schweren Lastwagen. Sie sorgen sich laut CSU zudem wegen erhöhter Brandgefahr und hätten die Höhe und Wuchtigkeit der Begrenzungsmauer zu der Anlage an der Korbinian-Westermair-Straße kritisiert.

Gleich zu Beginn der Ortsbegehung wurde von den Anwohnern die Wichtigkeit der Bücherei-Außenstelle in Siegertsbrunn hervorgehoben. Sie müsse wegen der schnellen Erreichbarkeit - insbesondere für Kinder - auf jeden Fall erhalten bleiben. Auf die Spielplatzsituation angesprochen erläuterte Gemeinderat Roland Spingler die Pläne der Gemeinde, größere und attraktivere Motto-Spielplätze zu schaffen. Dafür seien auch finanzielle Mittel im Haushalt eingestellt. Er berichtete auch von der umfassenden Spielplatzanalyse des Arbeitskreis "Kind und Familie". Aktuell würden vom Arbeitskreis die Kinderbetreuungseinrichtungen auf ihre Vorstellungen und Wünsche befragt werden.

Kritisiert wurde von den Anwohnern die geringe Breite der Parkplätze in der Pfarrer-Zauner-Straße. Dadurch würden die Fahrzeuge teilweise auf der Fahrbahn stehen. Angeregt wurde zudem die Anbringung eines Parkverbotsschildes im Wendekreis, da dort häufig abgestellte Fahrzeuge das Wenden erschwerten. Die Korbinan-Westermair-Straße würde häufig nicht als verkehrsberuhigte Straße erkannt. Folge sei zu schnelles Fahren. Daher wurde die Anbringung einer Tafel mit den in einem solchen Bereich geltenden Regeln vorgeschlagen, wie sie an anderen Stellen der Gemeinde vorzufinden seien.