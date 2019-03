24. März 2019, 21:53 Uhr Höhenkirchen-Siegbertsbrunn Wiggerls Comedy mit neuem Programm

Ein kleines "Best of" mit vielen neuen Geschichten, Gags und Gesang, so sieht das neue Kabarett und Comedy Programm von Martin Wichary alias Wiggerl aus Berglern aus. Wiggerls Comedy ist unpolitisch und aus dem Leben gegriffen. Kracherd boarisch bewegt er sich oft zwar nur knapp über der Gürtellinie, bringt das jedoch mit viel Augenzwinkern und Selbstironie rüber. Der Kultkabarettist kommt am Sonntag, 7. April, 19 Uhr, ins Gasthaus Inselkammer in Siegertsbrunn. Karten gibt es im Gasthaus Inselkammer.