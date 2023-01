Die beiden Pfarrer Manuel Kleinhans und Klaus Hofstetter leben in Höhenkirchen-Siegertsbrunn unter einem Dach. Was die Kirche als Vita communis bezeichnet, unterscheidet sich kaum von einer gewöhnlichen Wohngemeinschaft.

Von Angela Boschert, Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Eigentlich war es für die Pfarrer Manuel Kleinhans und Klaus Hofstetter ein ganz normales Weihnachten mit vielen Gottesdiensten und Predigten. Und doch begingen sie es anders als zuvor, denn sie haben im Pfarrhaus von Höhenkirchen diesmal bewusst vor einem gemeinsam geschmückten Christbaum gestanden, ihr persönliches "Familienfest" gefeiert und ihre wenige freie Zeit genossen. Die beiden leben in einer Wohngemeinschaft, wie es katholische Geistliche in vielen Teilen der Welt unter dem Begriff "Vita communis" (lateinisch für "gemeinsames Leben") tun. In Deutschland allerdings ist das eher ungewöhnlich.

"Man ist als katholischer Priester nicht dazu verdammt, einsam zu sein, aber man muss beständig an seinem sozialen Leben arbeiten und es pflegen", sagt Manuel Kleinhans, 38. Er und der 16 Jahre ältere Hofstetter leben seit gut einem Jahr zusammen und haben es bis heute nicht bereut. Sie essen an einem Tisch, kaufen füreinander ein, machen auch mal mit Nachdruck jeder die Türe seines Wohnteils zu, um wenig später im gemeinsamen Wohnzimmer intensiv über persönliche Angelegenheiten zu sprechen. Sie können ihr Zusammenleben auch als eine Art Berufung sehen und verweisen auf die Bibel. Zudem unterstütze die Diözese München-Freising, dass Priester in einer Vita communis leben. Nicht zuletzt empfiehlt das Dekret "Presbyterorum ordinis - über den Dienst und das Leben der Priester" des Zweiten Vatikanischen Konzils in Punkt acht ausdrücklich, für Diözesanpriester verschiedene Formen gemeinsamen Lebens zu fördern.

Bei Kleinhans und Hofstetter hat es sich einfach günstig gefügt: Kleinhans leitet seit Herbst 2020 die Pfarrverbände Höhenkirchen und Aying-Helfendorf und wohnte zunächst allein im ersten Stock des Pfarrhauses. Er empfand die Räumlichkeiten für sich als zu groß und das Leben alleine als zu langweilig. Als Hofstetter im Herbst 2021 die Leitung der Stabsstelle Berufungspastoral der Erzdiözese München und Freising übernahm und nach München wechselte, suchte er eine Wohnung. In dieser Zeit hieß es im Tagesevangelium, über das er jeden Tag meditiert: "Sucht, so werdet ihr finden." Kurze Zeit später sprach er mit Kleinhans, den er seit 14 Jahren von einer gemeinsamen Pilgerreise nach Rom kennt. Es passte.

Jeder hat ein Zimmer und ein Bad, Küche und Wohnzimmer nutzen beide gemeinsam

Jeder von ihnen hat einen eigenen Wohnbereich aus Zimmer und Bad, Wohnzimmer und Küche nutzen sie gemeinsam. "Wichtig ist, dass jeder Seines hat", sagt Kleinhans, "das hat sich sehr gut eingespielt, ebenso die häusliche Aufgabenteilung." Hofstetter, der bei einem Seminar ein halbes Jahr für 80 Priester gekocht hat, liebt die italienische Küche und tischt gerne mal groß auf. Kleinhans sagt hingegen lachend: "Ich verausgabe mich mit dem Eindecken des Kaffeetischs für drei Personen schon." Beide haben gerne Übernachtungsgäste und schaffen für diese auch spontan Platz.

Für die Pfarrer ist entscheidend, dass sie in verschiedenen Einsatzbereichen tätig sind. Kleinhans leitet die beiden Pfarrverbände im Südosten des Landkreises München, Hofstetter übernimmt dort zwar Gottesdienste, arbeitet aber ansonsten im Ordinariat. Aus der administrativen Tätigkeit von Kleinhans hält er sich heraus. Doch hat das Predigen für ihn, der aus Vaterstetten stammt und sieben Jahre Pfarrer im Chiemgau war, hier ein "neues Gesicht" bekommen: Er empfindet die Ausarbeitung der Predigt als einfacher ohne die Verantwortung für ein Pfarramt und hält sie inzwischen frei. Und er freut sich, dass er von den Kirchgängern in Helfendorf Rückmeldungen zur Predigt erhält: "Das bekam ich im Chiemgau nie."

Kleinhans, der Musik studiert und Orchester geleitet hat, bevor er zur Theologie wechselte, genießt die Unterstützung durch seinen älteren Kollegen, der ihm von seinen Erfahrungen erzählt. Und so laben sie sich bei den ihnen liebgewordenen "langen Brotzeiten am Freitagabend" nicht nur an italienischen Köstlichkeiten, sondern tauschen Ideen für die nächste Predigt sowie ihre Arbeit aus.

Das Zusammenleben hat nicht nur praktische Vorteile, es erzieht sie auch. "Wenn Hofstetter mal nicht da ist, dann bleibe ich schon mal viel länger im Bett morgens", sagt Kleinhans und lacht. Sie beten gemeinsam und wissen voneinander, wer wann da ist. Wirklich? "Erst als Manuel zweimal hintereinander am Morgen beim Gebet fehlte, fiel mir ein, dass er ja verreist ist", sagt Hofstetter schmunzelnd. "Wir sind froh, dass es sich so ergeben hat. Wir können uns auch vorstellen, eine weitere Person in unsere WG aufzunehmen", resümiert er. Und Kleinhans ergänzt: "Während in vielen Teilen der Welt die Vita communis selbstverständlich ist, ist bei uns eine Vereinzelungstendenz festzustellen, die mit der Zeit auch negative Aspekte bekommen könnte." Während der Corona-Zeit und bei hoher Termindichte habe ihm das Zusammenleben Stabilität gebracht; innere Stabilität und auch einen gleichmäßigen Rhythmus. Ergo: "Wir leben in einer Pfarrer-WG, für die wir uns explizit entschieden haben."

Doch das Zusammenleben birgt auch Überraschungen. Vor ihrem ersten gemeinsamen Weihnachten vor gut einem Jahr hatten die beiden nicht über Geschenke gesprochen. "Ich habe schnell noch eine Zimmerpflanze gekauft, um nicht mit leeren Händen dazustehen. Als Klaus dann wirklich nichts hatte - worüber ich gar nicht böse war -, habe ich die Pflanze kurzerhand in ein Geschenk für unser gemeinsames Esszimmer umgewidmet", erzählt Kleinhans. Und man spürt beim Besuch, wie wertvoll beiden diese Pflanze als Zeichen ihrer Zusammengehörigkeit geworden ist.