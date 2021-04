Von Patrik Stäbler, Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Höhenkirchen und Siegertsbrunn sollen abends und nachts in neuem, energiesparendem Glanz erstrahlen: Mit diesem Ziel hat der Gemeinderat Ende 2019 die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED beschlossen. Nun aber zeigt sich: Aus Sicht der Bevölkerung strahlt es an manchen Ecken allzu hell. So mussten infolge von Beschwerden über die übermäßige Blendwirkung der neuen LED-Leuchten einige von ihnen nachgerüstet werden. Die Kosten hat bisher das mit der Umstellung beauftragte Bayernwerk übernommen. Da die Firma dies fortan aber nicht mehr tun wird, muss nun das Rathaus einspringen - das hat der Umweltausschuss des Gemeinderats einstimmig beschlossen.

Die Beschwerden aus der Bürgerschaft beträfen zumeist Lampen in kleineren Straßen oder Fußgängerwegen, die mit zu lichtstarken Leuchten ausgestattet worden seien, berichtete der zuständige Rathausmitarbeiter Andreas Siegel. "Das fühlt sich fast an wie im Fußballstadion, wenn man da vorbeiläuft. Das sieht man schon als Außenstehender, und mich würde das auch stören." Grund sind laut Siegel Fehler, die bei der Umrüstung passiert seien. "In Wohngebieten, wo nur ein kleiner Fußgängerweg ist, wurde teilweise derselbe Lampenkopf wie auf der Straße eingesetzt", berichtete Siegel. "Das ist total überdimensioniert und führt zu einer starken Blendwirkung."

Aufgrund von Bürgerbeschwerden wurden bislang 15 Straßenlampen nachgerüstet - wahlweise mit einem Blendschutz, einem neuen Treiber oder einem neuen Leuchtenaufsatz. Aktuell seien noch vier Reklamationen offen, berichtete Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD). In einer ersten Phase im vergangenen Dezember wurden 330 und damit zwei Drittel aller Brennstellen im Ort auf LED umgerüstet - vor allem in Höhenkirchen. Nun stehen zumeist in Siegertsbrunn noch die übrigen Straßenlampen aus. Damit es bei ihrer Umrüstung nicht zu den gleichen Problemen kommt, werde man sich hier "mit dem Bayernwerk viel feiner abstimmen", kündigte die Rathauschefin an. Im Falle der schon umgestellten LED-Leuchten könne man aber nichts mehr tun, sagte Konwitschny. Daher stelle sich nun die Frage, wer bei einer Nachrüstung der allzu blendenden Lampen zur Kasse gebeten werden soll - die Gemeinde oder der Beschwerdeführer?

Bei der Antwort auf diese Frage waren sich die Ausschussmitglieder einig. "Wenn wir als Gemeinde dafür verantwortlich sind, müssen wir in den sauren Apfel beißen", so Janine Schneider (Grüne). Ähnlich äußerte sich Manfred Eberhard (Unabhängige Bürger), der jedoch eine sorgsame Prüfung des Einzelfalls forderte, weil einzelne Beschwerden möglicherweise "objektiv nicht ganz gerechtfertigt sind". Die Kosten für die Nachrüstung liegen je nach Lösung zwischen 100 und 350 Euro. "Wir ersparen uns die Arbeit, und wir ersparen dem Bürger den Ärger", plädierte auch Roland Spingler (CSU) für eine Kostenübernahme durch die Kommune. "Und der Haushalt wird's verkraften."