30. Mai 2019, 22:07 Uhr Höhenkirchen Jodelnde Wanderer

Jodeln und Wandern im Einklang erleben: Erich Sepp aus Siegertsbrunn veranstaltet am Samstag, 1. Juni, eine Wanderung durchs Brucker Moos. Wer mitwandern und mitjodeln möchte - Interessierte treffen sich bis 9.30 Uhr bei der Kirche in Alxing, das auf dem östlichen Höhenrücken des Moosachtales etwas abseits von der Straße von Grafing nach Glonn liegt. Nach einem Begrüßungsjodler, so Sepp, durchwandere man den Talgrund über Bruck hinauf nach Eichtling und von dort zurück nach Alxing. Bei ausgedehnten Jodelpausen werden einfache überlieferte Jodler erlernt, auch Jodel-Anfänger können mitmachen. Den Abschluss bildet eine Einkehr beim Alxinger Wirt. Die Teilnahme ist kostenlos. Nähere Informationen bei Erich Sepp, Telefon 08012/42 38.