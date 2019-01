27. Januar 2019, 22:00 Uhr Hochangereichertes Uran Grüne warnen vor Sicherheitsrisiko

Staatsregierung blockiert angeblich Umrüstung im Garchinger Reaktor

Von Gudrun Passarge, Garching

Ein Spiel auf Zeit wirft Markus Büchler der bayerischen Staatsregierung und der Technischen Universität München als Betreiber des Forschungsreaktors (FRM II) in Garching vor. Der Landtagsabgeordnete der Grünen aus dem Landkreis kritisiert, dass in Sachen Umrüstung des Reaktors von hoch angereichertem auf niedriger angereichertem Uran nichts vorwärts gehe. Eine erste Frist zur Umrüstung war 2010 verstrichen, die genehmigte Verlängerung lief am 31. Dezember 2018 aus.

Büchler hatte den aktuellen Stand nach dem jüngsten Gespräch im Dezember von Bund und Land beim Wissenschaftsministerium nachgefragt und eine "dürre Antwort" bekommen, wie der Abgeordnete in einer Pressemitteilung informiert: Es "wurden verschiedene Handlungsoptionen erörtert" und "weiterer Klärungsbedarf identifiziert". Sowohl die Staatsregierung als auch die Bundesregierung verfolgten "das Ziel der Umrüstung des FRM II auf niedriger angereichertes Uran unverändert mit Nachdruck und haben ein starkes gemeinsames Interesse daran, baldmöglichst über das weitere Vorgehen zu entscheiden", steht in der Antwort.

Büchler zieht daraus den Schluss, TU und Staatsregierung blockierten die längst beschlossene Umrüstung. "Bayern bringt seit vielen Jahren international geächtetes, atomwaffenfähiges Uran aus Russland in Umlauf. Das ist unverantwortlich, eine Gefahr für die nationale und internationale Sicherheit und in meinen Augen jenseits der Legalität", schreibt Büchler. Seit Jahren müsse angeblich weiter erörtert und geprüft werden, "dabei gibt es längst Lösungen, wenn man wirklich will".

Genau das stellt die TU selbst in Abrede. Der Reaktor, der für seine Forschung einen hohen Neutronenfluss benötigt, arbeite an der Umstellung. Doch wie der frühere wissenschaftliche Direktor Winfried Petry erklärte, rechneten Kollegen in den USA mit der Umstellung solcher Reaktormodelle erst in den 2030er Jahren. "Wir werden das kaum schneller schaffen", sagte er im Sommer 2018.