Angesichts der Hitze, die Deutschland und große Teile Europas gerade erlebt, fordert die FDP-Kreistagsgruppe einen Hitzeaktionsplan für den Landkreis München. Sommer mit längeren Zeiten und Temperaturen, die zur gesundheitlichen Belastung werden, seien nicht mehr die Ausnahme, heißt es in einer Pressemitteilung der FDP. Diese Ereignisse würden in den nächsten Jahren sogar noch zunehmen. Das greift FDP-Kreisrätin Katharina Diem auf: "Wir können im Landkreis unseren Beitrag leisten, den Klimawandel aufzuhalten", so Diem. "Dennoch treffen uns auch hier die Folgen, darauf müssen wir vorbereitet sein. Deshalb fordern wir die Aufstellung eines Hitzeaktionsplans."

Der FDP-Kreisvorsitzende Michael Ritz geht genauer darauf ein: "In dem Hitzeaktionsplan sollen konkrete Maßnahmen definiert werden für akute Hitzewellen, aber auch mittel- und langfristige Aufgaben, um nicht ganz so stark von der Hitze getroffen zu werden." Der Gruppensprecher der FDP im Kreistag, Manfred Riederle, bemerkt dazu: "Es geht um den Schutz der Alten, kleiner Kinder, Kranker, aber auch von Menschen, die überwiegend draußen arbeiten. Da muss der Landkreis tätig werden." Vorschläge, was der Landkreis genau in dem Aktionsplan festlegen solle, machen die Liberalen nicht.