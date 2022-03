Im gesamten Landkreis packen Menschen an, um Geflüchteten zu helfen und dringend Benötigtes in den Osten zu bringen.

Die Hilfe für die Menschen in der Ukraine und für von dort Geflüchtete ist im Landkreis München ungebrochen. Zahlreiche Spendenaktionen und Transporte mit Hilfsgütern wurden in den vergangenen Tage gestartet. "Wir sind absolut überwältigt von der großen Hilfsbereitschaft, der guten Zusammenarbeit unter den Vereinen und der Unterstützung durch Gemeinde, Pfarrei und Feuerwehr", teilt etwa Marion Seitz vom Verein "Hand in Hand" in Aschheim mit.

So hätten die Aschheimer jede Menge Lebensmittel eingekauft, so dass der Lieferwagen bis zur Oberkante gefüllt war. "Menschen hatten einfach kurzerhand mit angepackt, Kinder wollten trotz der Kälte bis zum Schluss mithelfen", berichtet Seitz. Leute hätten die Helfer und Helferinnen mit Kuchen versorgt, zudem spendeten etliche Unternehmen Geld. Zwei Lastwagen, einer davon mit Anhänger, verließen am Samstagmittag den Marktplatz von Aschheim, um die Waren nach Ungarn zur Caritas zu bringen. "Hand in Hand" verspricht: "Eine weitere Fahrt ist angedacht, denn darüber hinaus wurden noch etliche Sachspenden eingelagert." Mehrere Kleinbusse, Sprinter und der Transport-Lkw der Feuerwehr Aschheim waren zuvor bereits für die Flüchtlingshilfe Erding im Einsatz.

In Unterhaching hat unter anderen die Initiative "Haching hilft" einiger Geschäftsleute mit Unterstützung der Umzugsfirma Ritter Hilfstransporte organisiert. Die Firma Sixt hat als Car-Sharing Projektpartner der Gemeinde Transporter kostenfrei zur Verfügung gestellt. Am Wochenende ist ein Konvoi ins ukrainisch-polnische Grenzgebiet gestartet. Dort wird die Fracht umgeladen und direkt ins Kriegsgebiet gebracht, wo die Hilfsgüter unmittelbar und dringend gebraucht werden, teilt die Gemeinde mit. Zuletzt habe sogar noch ein Notstromaggregat mit auf die Reise genommen werden können. Unterhaching nimmt Geldspenden über die Bürgerstiftung Lebenswertes Unterhaching entgegen, um medizinische Ausrüstung, Medikamente, Verbandsmaterial zu kaufen und ebenfalls direkt ins Krisengebiet zu bringen.

In Haar macht die FDP auf den Helferkreis "Flüchtlingshilfe für 4 Pfoten" aufmerksam, der sich um die Aufnahme von Haustieren kümmert, die auf der Flucht aus der Ukraine mitgebracht wurden. Auskunft erteilt die Haustierarztpraxis Gabriela Berg unter Dr.Berg@tierarzt-hausbesuch.de.