Die Krisensituation bringt in diesen Tagen eine Welle der Solidarität und Hilfsbereitschaft mit sich, die den Egoismus der Hamsterkäufer in den Hintergrund rücken lässt. Nachbarn helfen sich gegenseitig, viele Menschen bleiben aus Rücksicht daheim, verzichten auf soziale Kontakte, Sportkurse oder Restaurantbesuche, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen und dem Gesundheitssystem Zeit zu verschaffen. In Windeseile haben sich vielerorts Einkaufsnotdienste für Risikogruppen und Menschen gegründet, die wegen Quarantäne ihr Zuhause nicht mehr verlassen dürfen. Während einige Notdienste noch im Aufbau sind, haben andere, wie der Einkaufsservice der Nachbarschaftshilfe (NBH) in Vaterstetten, Zorneding und Grasbrunn, schon ihren Dienst angetreten. "Wir stehen zu hundert Prozent bereit", sagt etwa NBH-Geschäftsführer Oliver Westphalen.

Innerhalb kurzer Zeit hätten sich bei der Nachbarschaftshilfe Vaterstetten, Zorneding und Grasbrunn 40 Helfer gefunden, die zum Einkaufen gehen und die Einkäufe ausfahren. Menschen, die Hilfe brauchen, können sich bei der NBH-Einkaufshotline 08106/36 84-87 melden (montags bis freitags zwischen 9 und 12 Uhr). Die Einkäufe werden in den folgenden 48 Stunden im ortsnahen Einzelhandel erledigt.

Nach den Worten von Ute Dechent, Pressesprecherin der Gemeinde Haar, haben sich seit dem Aufruf via Facebook 50 Helfer gemeldet. "Wir sind unglaublich dankbar, dass so viele Haarer spontan ihre Hilfe angeboten haben", erklärt auch Bürgermeisterin Gabriele Müller (SPD). So sei es möglich, schnell eine Struktur aufzubauen, um die Vermittlung zu managen.

Detailansicht öffnen In vielen Kommunen gibt es einen Einkaufsservice: Nachbarschaftshilfen, Rathäuser und Vereine schicken Helfer, die für Menschen Besorgungen machen, die das Haus nicht verlassen dürfen. (Foto: Angelika Bardehle)

In Garching hat sich die Fußballabteilung des VfR Garching gemeldet, wie Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) sagt. Die Jungs hätten keine Schule und kein Training, hieß es von den Initiatoren des Vereins. Die Fußballer gehen von diesem Freitag an einkaufen und übernehmen den Lieferservice, die Gemeinde organisiert die Telefonhotline. Besetzt ist diese mit pädagogischem Personal der Stadt, am Samstag übernimmt wiederum der Stadtspiegel diese Aufgabe. Besorgt werden Lebensmittel, Pflegeprodukte oder Medikamente, auch Postgänge werden angeboten. Die Nachbarschaftshilfe stellt ein Auto, damit Jugendliche ohne eigenes Gefährt die Besorgungen erledigen können. "Die Stadtgemeinschaft hält zusammen", freut sich der Bürgermeister. Auch der Burschenverein stehe schon mit 20 Mann in den Startlöchern, um zu helfen.

Die Anfragen für den Haarer Einkaufsdienst halten sich indes noch in Grenzen. "Ich glaube, dass sie in den nächsten Tagen erst kommen werden", sagt Dechent. Bis dahin stehe das Hilfsnetz. Westphalen schätzt die Lage genauso ein. "Noch sind die Menschen versorgt", sagt er, rechnet aber damit, dass der Notdienst nun mit jedem Tag wichtiger werde. Ähnliches berichtet Thomas Pardeller, CSU-Bürgermeisterkandidat in Neubiberg. Die Kapazitäten, die ursprünglich für den Wahlkampfendspurt bis zur Stichwahl eingeplant waren, wurden kurzerhand in den Aufbau eines Noteinkaufsservice für Neu- und Unterbiberger gesteckt.

Ansprechpartner – eine Auswahl In Haar kann man sich ans Rathaus werden - per E-Mail an dechent@gemeinde-haar.de und unter Telefon 089/460 023 02. Die Nachbarschaftshilfe Vaterstetten ist unter Telefon 08106/36 84 87 erreichbar, Infos gibt es unter www.nbh-vaterstetten.de. Die CSU in Neubiberg bearbeitet unter Telefon 0174/8478470 Anfragen. Der Burschenverein Ismaning ist unter Telefon 0176/70676359 zu erreichen, der Deandlverein unter 0151/20100006. Betroffene können sich telefonisch an den Burschenverein Feldkirchen wenden (0176/32472629). Der Bund Naturschutz Baierbrunn hilft unter Telefon 0151/20239314. Die Gemeinde Ismaning stellt die Online-Plattform "Wir-in-Ismaning" bereit, unter anderem für Einkaufshilfen: https://wir-in-ismaning.de/schenken-tauschen/. In Unterföhring bietet der Künstler Zuheir Darwish über seine Facebook-Seite Hilfe an. In Oberhaching liegt die Koordination von Kontakten bei der Nachbarschaftshilfe (Telefon: 089/39 29 70 50). In Unterhaching bieten die Junge Union und die CSU einen Einkaufsdienst an, Kontakt unter den Telefonnummern 0162/892289 und 0151/10054409. In Garching gehen die Fußballer des VfR einkaufen, das Rathaus koordiniert die Hilfe unter der Telefonnummer 089/320 89-460 (Montag bis Freitag jeweils von 8.30 bis 12.30 Uhr), 089/320 78 87 (Samstag).dabo

Wie der Dienst konkret ablaufen soll, ist unterschiedlich organisiert. Bei der Nachbarschaftshilfe werden die Anfragen in der Geschäftsstelle koordiniert. Wer den Einkaufsservice braucht, kann sich telefonisch anmelden. Ein Helfer holt dann den Einkaufszettel beim Kunden ab und kauft nach dem individuellen Bedarf für ihn ein. In Neubiberg kann man sowohl telefonisch als auch per E-Mail eine Einkaufsliste senden und anschließend bar oder per Überweisung bezahlen. "Die Hilfe wird sowohl für Risikopatienten als auch für Menschen in häuslicher Quarantäne angeboten", sagt Pardeller. Wichtig sei, dass man vorab wisse, zu welcher der beiden Gruppen ein Hilfsbedürftiger zähle, bei letzterer müsse persönlicher Kontakt vermieden werden.

Ein anderes Vorgehen plant der Bund Naturschutz, der in Baierbrunn die Koordination von Hilfsaktionen übernommen hat. Der dortige Nothilfedienst sieht neben einem Einkaufsdienst auch einen Gassi- und Tierarztservice für Tierbesitzer vor. Hierzu sollen hilfesuchende und hilfsbereite Baierbrunner einander zugeordnet werden, heißt es. So könnten "Tandems entstehen, die in diesen unruhigen Zeiten die Krise gemeinsam meistern".