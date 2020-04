Abstand halten ist während der Corona-Krise das Gebot der Stunde. Deshalb funktioniert Seelsorge derzeit vor allem über das Telefon. Viele Kommunen und kirchliche Träger im Landkreis München bieten bei Bedarf Gesprächsmöglichkeiten an. Darüber hinaus ist die evangelische Telefonseelsorge unter☎ 08 00/111 01 11 zu erreichen, die katholische unter ☎ 08 00/111 02 22. Näheres ist auf der Website www.telefonseelsorge.de zu erfahren. Außerdem ist das Kinder- und Jugendtelefon montags bis freitags von 15 bis 19 Uhr unter ☎ 08 00/111 03 33 für die Sorgen und Nöte der jungen Generation erreichbar. All diese Telefonate sind kostenlos. Das Angebot der Initiative "Die Arche" widmet sich der Suizidprävention sowie der Hilfe in Lebenskrisen. Näheres dazu ist unter www.die-arche.de zu finden oder telefonisch unter ☎ 089/33 40 41 zu erfahren. Des weiteren bieten der Frauennotruf unter www.frauennotruf-muenchen.de und ☎089/76 37 37 sowie der Krisendienst Psychiatrie, www.krisendienst-psychiatrie.de, ☎ 0180/655 30 00 ihre Hilfen an. Die Probleme der Anrufer werden von allen Anbietern absolut vertraulich behandelt.