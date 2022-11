Ein Detailbild zeigt am Dienstag, den 25. November 2022 eine der letzten verbleibenden Sonnenblumen des Jahres auf einem Feld in der Nähe von Ödenpullach (Oberbayern).

Noch einmal Richtung Sonne gestreckt, ein letztes Mal die wärmenden Strahlen gespürt - über das verlängerte Feiertagswochenende war das gut möglich. Aber jetzt war es das wohl mit dem Sommer im Herbst. Für diese Woche kündigen die Meteorologen deutlich niedrigere Temperaturen und mehr Wolken an und gegen Ende der Woche auch Regen. Dann wird sich der November so anfühlen, wie man ihn kennt: nass und kalt. Die sommerlich-warmen Oktobertage sind dann nur noch eine schöne Erinnerung - an Spaziergänge etwa am Waldrand von Ödenpullach bei Oberhaching, wo diese einsame, allerletzte Sonnenblume ihrem Namen alle Ehre macht.