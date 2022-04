Dieser Streit war alles andere als harmlos: An der S-Bahn-Haltestelle Heimstetten sind in der Nacht von Freitag auf Samstag mehrere junge Frauen nicht nur wortgewaltig aneinander geraten, zwei 17-Jährige zogen laut Polizei während der Auseinandersetzung zudem ein Springmesser und drohten drei anderen an, diese umzubringen. Als Beamte der Bundespolizei und der Landespolizei gegen zwei Uhr am Bahnhof eintrafen, versuchten die beiden 17-Jährigen zunächst zu fliehen, wurden aber gestellt. Nach den Ermittlungen der Polizei waren die beiden Mädchen, die aus Heimstetten stammen, mit einer Gruppe junger Frauen in Streit geraten. Sie beleidigten zunächst die drei im Alter von 23, 22 und 16 Jahren und zogen später ein verbotenes Springmesser. Eine der 17-Jährige packte die 23-Jährige zudem kurzzeitig am Hals. Das Springmesser, welches die Mädchen bei ihrer Flucht wegwarfen, wurde von der Polizei sichergestellt. Diese war mit mehreren Streifen im Einsatz und brachte die beiden, gegen die nun wegen Beleidigung, Bedrohung und Körperverletzung ermittelt wird, anschließend in die Wohngruppe einer Jugendeinrichtung, wo sie leben. Die drei Bedrohten wurden von ihren Eltern abgeholt. Alle fünf waren laut Polizei leicht angetrunken.