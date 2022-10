Was braucht es, um Wurzeln zu schlagen? Was verbindet man mit dem Begriff Heimat und wo fühlt man sich daheim? Was bedeutet Heimat für einen ganz persönlich? Wer schon öfter umgezogen ist, kennt solche Fragen. Michael Müller, Heimatpfleger von Taufkirchen und Andrea Schatz, Geschäftsführerin der Nachbarschaftshilfe, möchten am Freitag, 4. November, von 16 bis 18 Uhr, im Haus der Nachbarschaftshilfe im Ahornring 119 mit Interessierten über Ankommen und Integration diskutieren. Gerade zu der Zeit, als die Nachbarschaftshilfe vor 50 Jahren gegründet worden sei, teilen sie mit, habe dies den Ort begonnen zu prägen. Immer wieder seien es Neubürgerinnen und -bürger, Zugezogene und Menschen aus aller Welt gewesen, die zusammen mit den Alteingesessenen aktiv geworden seien und Angebote auf die Beine gestellt hätten. Eine Anmeldung zu der kostenfreien Veranstaltung ist bis Mittwoch, 2. November, unter Telefon 089/66 60 91 80 möglich.