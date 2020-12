Die Ereignisse der Heiligen Nacht sind für Christen in der ganzen Welt ein immer währendes und Hoffnung spendendes Wunder. Und selten war die Sehnsucht nach Wundern so groß, wie in diesen Zeiten der Restriktionen. Damit die Menschen auf ihre lieb gewonnenen Weihnachtsrituale nicht verzichten müssen, hat die Gemeinde St. Ulrich in Unterschleißheim die Aufzeichnung der Lesung des bayerischen Versepos "Heilige Nacht" von Ludwig Thoma aus dem Jahr 2016 ins Netz gestellt. Zu sehen ist sie auf Youtube unter dem Stichwort "St. Ulrich Unterschleißheim". Es lesen Maximilian Hiess und Willy Mayer, musikalisch begleitet von Florian Dendorfer und Stefan Krimmer.