Von Angela Boschert, Ottobrunn

Fester Bestandteil im Jahreskalender aller katholischen Pfarreien ist zu Jahresbeginn die Aussendung der Sternsinger, die Häuser segnen und Spenden sammeln für Kinder in Not. Sie klingeln an den Türen, tragen einen Spruch oder ein Lied vor und segnen das Haus. Zum Zeichen ihres Besuchs hinterlassen sie an der Haustüre die Aufschrift "C+M+B", die für "Christus mansionem benedicat" ("Christus segne dieses Haus") steht, und die Jahreszahl.

So sollte es unter Beachtung der Hygieneregeln auch 2021 sein, doch hat das Kindermissionswerk vor Kurzem empfohlen, dieses Jahr auf den Besuch an den Haustüren zu verzichten. Wochenlange Planungen waren damit zunichte gemacht, doch haben die Verantwortlichen alternative Wege gefunden. Denn: Beim Sternsingen Geld für Kinder in Not zu sammeln, ist Ehrensache, ein schönes, herzerwärmendes Ritual, das jede Mühe lohnt. Wichtig zu wissen ist: Jede Pfarrei plant ihre eigene Sternsinger-Aktion, die Spenden können unterschiedlichen Projekten zugutekommen, nähere Informationen gibt die jeweilige Kirchengemeinde.

So sammeln die Gemeinden St. Magdalena Ottobrunn und Rosenkranzkönigin Neubiberg dieses Jahr für bedürftige Kindern in der Ukraine, deren Eltern im Ausland arbeiten und von den Kindern schmerzlich vermisst werden. In St. Magdalena sollten jeweils drei Kinder aus verschiedenen Haushalten mit Begleitpersonen losziehen, erzählt Organisator Anton Riedlhammer. Bei Variante zwei hätten sich zwei Familien zu Sternsingern zusammenfinden und die Besuchswünsche in Ottobrunn und Riemerling erfüllen sollen. Doch hätten die drei Sternsinger-Gruppen dafür unzumutbar lange benötigt. Daher wurde entschieden, den Menschen die Sternsinger digital ins Haus zu bringen. So filmte Riedlhammer bei einer Familie in Ottobrunn den Besuch von drei Schwestern im Königsgewand, der als wunderschöner Drei-Minuten-Film noch bis 9. Januar auf der Homepage des Pfarrverbands Vier Brunnen oder mit dem Kurzlink https://t1p.de/5ixp abrufbar ist. Den Link erhalten alle Gemeindemitglieder, die im vergangenen Jahr um einen Besuch der Sternsinger gebeten hatten, zusammen mit Informationen über die unterstützten Projekte und die Spendenmöglichkeiten (per Überweisung, Pay-Pal oder bar im Gottesdienst) sowie dem Aufkleber "20 - C+M+B - 21".

"Die Sternsinger sind ein Zeichen der Gemeinschaft und somit ein Funken der Hoffnung für alle Menschen", sagt Pfarrvikar Mieczyslaw Studzienny-Flir von der Pfarrei Rosenkranzkönigin in Neubiberg. Er hat mit den Verantwortlichen entschieden, dass nur eine kleine Sternsinger-Gruppe nach den Gottesdiensten vor der Kirche gegen eine Spende die Aufkleber sowie einen Vorschlag für eine Andacht zu Hause verteilt, getreu dem Leitmotto "Segen bringen, Segen sein. Kindern Halt geben - in der Ukraine und weltweit". Nächster Termin ist am 6. Januar, jeweils um 11 Uhr und um 18.30 Uhr. Wer von der Gemeinde St. Otto aus Ottobrunn den Segen der Sternsingerschar wünscht, kann sich unter der Web-Adresse https://www.erzbistum-muenchen.de/pfarrei/stotto/sternsinger/bestellung-sternsinger ein Sternsinger-Kuvert bestellen, das Flyer, Kohle, Kreide, Weihrauch, Segensaufkleber sowie Spendentüte enthält und in den Briefkasten geworfen wird.

Die Gläubigen der Kirche St. Severin in Garching hingegen können sich direkt in ihrer Kirche alles Notwendige abholen, um den Segen der Sternsinger selbst zu Hause vorzunehmen und für die Schulprojekte des Steyler-Missionars Bruder Karl Schaarschmidt in Kenia zu spenden. Glückliche Kinderaugen sind allen sicher, die sich an diesen oder vergleichbaren Aktionen anderer Kirchen beteiligen. Informationen dazu sind auf den jeweiligen Homepages zu finden.