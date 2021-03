Raus in die Natur - das geht immer. Schwieriger wird es derzeit, wenn man gemeinsam mit anderen Menschen etwas Neues lernen möchte. Deshalb bietet der Heideflächenverein am Samstag, 27. März, von 13.45 bis 16.15 Uhr ein Online-Seminar zum Wald- und Landschaftsbaden an. Jeder Teilnehmer sucht sich einen schönen Platz im Freien und verbindet sich mit der Referentin Doris Nebel über Zoom. Mitmachen können maximal zwölf Personen; der Kurs ist kostenlos, Spenden an den Verein werden erbeten. Anmeldeschluss ist am Freitag, 26. März, 15.45 Uhr, unter www.heideflaechenverein.de.