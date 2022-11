Fröttmaninger Heide:Neue Leute für die Landschaftspflege

Gleich drei neue Gesichter beim Heideflächenverein: Lisa-Marie Naumann ist künftig für die Organisation der Landschaftspflegemaßnahmen in der Fröttmaninger Heide zuständig, Daniel Oberholzer ist der neue Haus- und Geländebetreuer in der Umweltstation Heidehaus und Andreas Keil hat sein freiwilliges ökologisches Jahr angetreten. Laut Pressemitteilung des Heideflächenvereins hat Landschaftsarchitektin Lisa-Marie Naumann das Management in der Fröttmaninger Heide bereits Anfang Oktober von ihrer Vorgängerin Sarah Kallisch übernommen. Neumann plant die Ausgleichsmaßnahmen auf den Offenlandflächen und die jährlichen Landschaftspflegemaßnahmen, die auch die Koordination der Schaf- und Ziegenbeweidung beinhaltet.

Daniel Oberholzer ist als Nachfolger von David Rampl für die technische Gebäudebetreuung in der Umweltstation Heidehaus, für die Veranstaltungsvorbereitung und in der Geländebetreuung der Fröttmaninger Heide tätig. Schon Anfang September hat Andreas Keil sein freiwilliges ökologisches Jahr beim Heideflächenverein angetreten und hilft, wenn Maßnahmen in der Heide anstehen, sowie bei der Umweltbildung und Öffentlichkeitsarbeit. Träger des freiwilligen ökologischen Jahres ist Jugendorganisation im Bund Naturschutz. Der Heideflächenverein beschäftigt nach eigenen Angaben derzeit 15 Mitarbeitende; Aufgabenschwerpunkte sind das Management von 800 Hektar Heideflächen und Wälder sowie Umweltbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Umweltstation Heidehaus und in der Heidelandschaft.