Corona-Folgen:Online-Sprechstunde mit Kinderpsychiater

Die Frauen-Union München-Land lädt mit Bezirksrätin Karin Hobmeier für Donnerstag, 13. Januar, von 17 bis 19 Uhr zu einem virtuellen Austausch mit Professor Franz Joseph Freisleder, dem Ärztlichen Direktor am Heckscher-Klinikum, ein. Thema sind die Kinder- und Jugendpsychiatrie und Herausforderungen durch Corona. Gäste haben Gelegenheit, direkt mit Freisleder zu sprechen. Anmeldung unter www.frauenunion-muenchenland.de oder per E-Mail an kontakt@frauenunion-muenchenland.de.