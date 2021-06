Seit ihre Hundeschule in Neubiberg wieder öffnen darf, hat Nina Jank viel mit Menschen zu tun, die sich in den vergangenen Monaten ein Tier neu angeschafft haben

Von Oktavia Skorupa

Ein Hund ist, zumindest in den Vorstellungen vieler Menschen, der treue Begleiter, der Freund und Helfer, eine erfüllende Aufgabe im Alltag. Kein Wunder, dass die Nachfrage nach den Vierbeinern in den vergangenen Monaten einen Aufschwung erfahren hat, weil soziale Kontakte und Freizeitaktivitäten nur sehr eingeschränkt möglich waren. Doch nicht immer sind die Tiere in erfahrenen Hände gelandet. "Gerade kommen viele neue Hundebesitzer mit ihren Fragen und Problemen auf mich zu", sagt Nina Jank von der Hundeschule "Dogs Life Balance" in Neubiberg.

Bereits seit 10. Mai dürfen Hundeschulen wieder ab einer Inzidenz unter 165 öffnen. Das freut die Hundetrainerin besonders, denn der Bedarf an Unterstützung ist gerade noch größer als sonst, wie sie erzählt. Vieles sei in letzter Zeit auf der Strecke geblieben. "Besonders schlimm war es bei den Welpengruppen", erzählt die 41-jährige. Das ständige Auf- und Ab zwischen Öffnung und Schließung der Schule machte eine reguläre Betreuung unmöglich. "Wenn das Training mal wieder stattfinden konnte, waren die Welpen schon keine Welpen mehr und ich musste die Gruppen wieder neu zusammenstellen", sagt Jank. Das sei jedes Mal ein neuer Planungsaufwand gewesen, einen umfassenden Überblick über die einzelnen Entwicklungsschritte des Hundes habe man sich zum Teil nicht mehr verschaffen können. Neben der Welpenfrüherziehung beschäftigt sich Jank in ihrer Schule unter anderem mit dem Maulkorbtraining oder der Resozialisierung von sogenannten schwer vermittelbaren Hunden. Während der Pandemie stand das Telefon nicht still. "Es haben sich ganz viele gemeldet, die Hilfe brauchten", erzählt Jank. Vieles lasse sich aus der Distanz nicht klären. Aber zumindest kleine Fragen konnte sie beantworten und einzelne Beratungen per Skype anbieten. Dazu gehörten auch Gespräche vor der Anschaffung eines neuen Hundes.

Was baucht der Hund? Mit der Frage sollte man sich laut Jank insbesondere als angehender Hundebesitzer ausreichend befassen. "Man muss sich zuerst fragen, ob man wirklich Zeit für das Tier hat", sagt die Trainerin. Das gehe über die reine Präsenz, die im Home-Office ja gegeben ist, hinaus. Zudem sollte man sich damit auseinandersetzen, welcher Hund am besten zum eigenen Lebensstil passt. "Eine Couch-Potato braucht einen anderen Hund als ein aktiver Mensch", sagt Jank. Einen typischen Anfängerhund gebe es aber ihrer Ansicht nach nicht. Er müsse einfach zum Besitzer und zum Lebensumfeld passen. Für solche Vorüberlegungen biete sie Beratungen an und unterstütze bei der Suche nach einem Hund.

Auch ein Blick auf die Frage, ob es ein Welpe oder ein erwachsener Hund sein soll, könnte sich lohnen, denn beides habe Vor- und Nachteile, wie die Hundetrainerin erzählt. "Ein Welpe ist ein 24-Stunden-Job", sagt Jank. Dafür könne man den Sprössling von Anfang an in das Lebensumfeld integrieren, die Erziehung liege in der eigenen Hand. Ältere Hunde hätten dagegen schon eher ihren eigenen Kopf, würden aber dafür schon viele Grundkommandos beherrschen und seien stubenrein. "Man sollte den neuen Hund, insbesondere Welpen, am Anfang nicht überfordern", sagt Jank. Sinnvoll könnte gerade zu Beginn eine kleine Hund-Herrchen Zeit sein. Man könnte sich zum Beispiel gezielt Urlaub nehmen oder zumindest freie Zeit schaufeln und sich mit dem Hund und seinem Charakter beschäftigen, sich sozusagen langsam beschnuppern. "Man muss sich erst kennenlernen", sagt Jank.

Grundsätzlich empfiehlt sie immer eine Begleitung durch eine Hundeschule. Welpen würden in Kursen Basiselemente der Erziehung erlernen und auch in sozialen Kontakt zu anderen Welpen kommen. Bei älteren Hunden würde man diese Basiserziehung noch vertiefen und zum Beispiel mit bestimmten Reizen arbeiten, die die Reaktion trainieren. Derzeit ist die Hundetrainerin schon gut ausgebucht. "Natürlich freue ich mich, denn nicht umsonst habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht", sagt Jank, die nebenbei auch freiberuflich in einem Tierheim als Hundetrainerin arbeitet. In die nahe Zukunft blickt sie jedoch etwas unsicher: "Ich kann mir vorstellen, dass einige, die sich in Zeiten der Pandemie einen Hund angeschafft haben, merken, dass sie der Hund überfordert, wenn der gewohnte Alltag wieder losgeht", sagt Jank. Sie befürchtet, dass dann viele Hunde wieder in Tierheimen landen könnten. Kann mein Hund alleine sein? Wer kümmert sich um ihn, wenn ich wieder ins Büro muss oder andere, gewohnte Hobbys wieder meine Zeit in Anspruch nehmen? Diese Fragen würden dann wieder stärker ins Gewicht fallen.

Vielleicht hilft dann ja der Rat des US-amerikanischen Autors Edward Hoagland, den Hundetrainerin Jank auf der Homepage ihrer Dogs-Life-Balance-Schule zitiert: "Freude an einem Hund haben sie erst, wenn sie nicht versuchen, aus ihm einen halben Mensch zu machen. Ziehen sie statt dessen doch einmal die Möglichkeit in Betracht, selbst zu einem halben Hund zu werden."