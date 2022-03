Die Gemeinde profitiert weiter von üppigen Steuereinnahmen und steckt Geld in Rathaus, Feuerwehrhaus und Bauhof.

Von Irmengard Gnau, Unterföhring

Die Mitglieder des Gemeinderats in Unterföhring sind es gewohnt, mit großen Zahlen zu hantieren. Auch für das laufende Haushaltsjahr 2022 kann die Kommune im Landkreis München wieder auf eine "bemerkenswerte Summe" zurückgreifen, wie Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer (PWU) konstatiert. Insgesamt gut 244,8 Millionen Euro verplant Unterföhring heuer in Einnahmen und Ausgaben, davon entfallen mehr als 125 Millionen Euro auf Investitionen. Die 11 000-Einwohner-Gemeinde hat sich allerdings auch viel vorgenommen.

Drei große Bauprojekte wurden zuletzt angestoßen und wollen nun umgesetzt und damit auch finanziert werden. An der Birkenstraße entsteht ein neuer Bauhof, der mit Kosten von 22 Millionen Euro angesetzt ist; Anfang Mai wird dort der erste Spatenstich gesetzt. An der Münchner Straße zeichnen großflächige Plakate bereits ein Bild des neuen Gerätehauses, das die Gemeinde ihrer Freiwilligen Feuerwehr errichtet - Kostenpunkt insgesamt rund 24 Millionen Euro. Das Gerätehaus soll 2024 fertig sein. Außerdem hat sich Unterföhring entschlossen, seiner Ortsmitte ein neues, frisches Gesicht zu verleihen. Im Zuge dieser Planung soll das alte Rathaus abgerissen und ein Neubau nach modernsten Standards geschaffen werden. Die Gemeinde plant dafür mit insgesamt etwa 49 Millionen Euro, heuer geht es in den Architektenwettbewerb.

Ein Gymnasium mit i-Tüpfelchen

Auch der Schulcampus, Gesamtkosten rund 165 Millionen Euro, soll heuer seinen letzten Schliff erhalten, kündigt der Bürgermeister an; Gymnasium und Grundschule sind ja längst bezogen, nun sollen noch die i-Tüpfelchen wie die Sternwarte in Betrieb gehen.

Neben diesen Großprojekten, die freilich nicht allein 2022 zu Buche schlagen, stehen noch genügend Ziele aus dem alltäglichen Leben an, allen voran der Wohnbau, den die Gemeinde weiter vorantreiben will. Für 2022 sind für Wohnbauprojekte 12,6 Millionen im Haushalt vorgesehen. Daneben saniert die Gemeinde unter anderem die Grundschule an der Bahnhofstraße umfassend, ebenso das Kinderhaus an der Straßäckerallee. Die Kinderbetreuung bleibt für Unterföhringer Familien kostenfrei, die Kommune bezuschusst ihre Einrichtungen wieder mit 11,4 Millionen Euro, davon trägt der Freistaat etwa 3,4. Zudem plant die Gemeinde, für etwa 42 Millionen Euro Grund zu erwerben.

Leisten kann sich Unterföhring all diese Investitionen dank seiner seit Jahren gepflegten guten Beziehungen zu den Firmen vor Ort, etwa den zahlreichen Medienunternehmen und dem Versicherer Allianz. "Wir freuen uns sehr, dass sich unsere Unternehmen, auch große Konzerne, langfristig zum Standort bekennen", sagt Bürgermeister Kemmelmeyer, nicht ohne einen kleinen Seitenhieb auf südliche Landkreiskommunen wie Grünwald und Pullach, die als Gewerbesteueroasen gelten. Unterföhring setzt seit Jahren einen mittleren Hebesatz von 330 Prozent an und hat damit Erfolg: 2021 spülte die Gewerbesteuer 90,6 Millionen Euro in die Kasse der Gemeinde, deutlich mehr als die angenommenen 70 Millionen. Auf diesen Trend hofft der Bürgermeister auch heuer, wenngleich Kämmerer Robert Beckerbauer wieder konservativ mit 70 Millionen rechnet.

Aus laufenden Einnahmen kann aber auch Unterföhring Investitionen von 125 Millionen Euro nicht stemmen. Die Kommune muss deshalb heuer - wie bereits in den vorherigen Jahren - tief in ihr Sparsäckel greifen. 112,8 Millionen Euro werden voraussichtlich entnommen, und auch in den Jahren 2024 und 2025 zehrt die Kommune von ihren Rücklagen. Ohne zusätzliche Einlagen blieben von knapp 215 Millionen Euro Rücklagen Ende 2021 dann Ende 2025 noch knapp 21 Millionen übrig.