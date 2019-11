Mit erfreulichen Nachrichten ist der Finanzausschuss des Gemeinderats in die Beratungen über den Haushalt 2020 gestartet. So berichtete Kämmerer Jan Gradl von "erheblichen Mehreinnahmen" im laufenden Jahr, das für die Gemeindekasse "sehr gut" laufe. Grund sind vor allem die Einnahmen aus der Gewerbesteuer, die derzeit bei 14,2 Millionen Euro liegen - fast 2,5 Millionen Euro mehr als prognostiziert. Dazu hätten sich die Einnahmen aus der Einkommensteuer "hervorragend" entwickelt, so Gradl, und man habe auch weniger ausgegeben als geplant. Die Folge: Zum Ende des Jahres rechnet der Kämmerer mit einem Überschuss von 6,5 Millionen Euro.

Wobei es keineswegs so ist, dass die Gemeinde nicht wüsste, wohin mit dem Geld - im Gegenteil: Vor allem der laufende Neubau der Grundschule am Wald (Gesamtkosten: 34 Millionen Euro) sowie die geplante Sanierung samt Erweiterung der Mittelschule (Schätzkosten: 25 Millionen Euro) stellen die Kommune vor Herausforderungen. In dem Zusammenhang sprach der Kämmerer von einer "Finanzierungslücke" von gut 50 Millionen Euro für die zwei Schulen. Und das sei noch nicht alles, gab Zweiter Bürgermeister Alfred Widmann (SPD) zu bedenken. "Da fehlen noch ein paar Dinge auf der Liste, zum Beispiel eine Kita am Riegerweg." Widmann warb dafür, dass die Gemeinde weitere Mietwohnungen baue, wie dies aktuell am Riegerweg geschieht. Voraussetzung für kommunalen Wohnbau sind freilich gemeindeeigene Grundstücke - und hier könnten nächstes Jahr größere Verkäufe anstehen. Denn die Kosten für den Schulneubau, der 2020 mit 17,5 Millionen Euro zu Buche schlägt, müssen gedeckt werden. In seinen Eckdaten bezifferte der Kämmerer die anvisierten Einnahmen aus Grundstücksverkäufen auf 33,5 Millionen Euro - bei einem Verzicht sowohl auf neue Kredite als auch auf einen Griff in die Rücklagen.