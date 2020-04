Das Unterschleißheimer Rathaus will auf die drohenden finanziellen Veränderungen bedingt durch die Corona-Krise zunächst nur sehr behutsam reagieren. Investitionen von mehr als 51 Millionen Euro sind für heuer geplant. Eine Haushaltssperre wurde noch nicht verhängt, konkrete Projekte wurden nicht storniert. Die Stadtverwaltung hat stattdessen zunächst eine Optionsliste mit Projekten zusammengestellt, die ohne größere Verwerfungen auch zunächst verschoben werden könnten. Zudem hat die Stadt nach Jahren des Überflusses ein prall gefülltes Rücklagenkonto.

Er wolle "nicht auf totalen Sparkurs umschalten", sagte Bürgermeister Christoph Böck (SPD) im Stadtrat am Donnerstag, der zu seiner letzten Sitzung der Wahlperiode als "Corona"-Sicherheitsmaßnahme nur in der Kleinbesetzung des Ferienausschusses zusammentrat. Gerade die Kommunen seien in der Krise "gefordert, die Wirtschaft in Schwung zu halten oder wieder zu bringen", sagte Böck, und das gehe wirksam nur über Aufträge.

Bislang sind die aktenkundigen Einnahmerückgänge für Unterschleißheimer Verhältnisse noch marginal. Angesichts von Stundungen und Rückzahlungen bis jetzt würde die anvisierte Gewerbesteuereinnahme von 40 Millionen Euro um knapp acht Millionen Euro verfehlt, hieß es aus der Stadtkämmerei. Allerdings ist nicht ansatzweise absehbar, wie sich die Situation weiterentwickelt. Die Stadtverwaltung hat ein Papier zusammengestellt, das im Bedarfsfall Investitionen von circa 23 Millionen Euro auf 2021 verschieben würde. Je nach fortschreitender Entwicklung werde man diese Optionen in Teilen oder im Extremfall komplett ziehen, umriss der Bürgermeister das Vorgehen. In Summe sei dies aber immerhin "ein ausreichender Finanzpuffer zumindest für 2020", betonte er.

Der Unterschleißheimer Haushaltsplan hatte vorgesehen, dass nach den mehr als 51 Millionen Euro Investitionen die Stadt zum 31. Dezember 2020 immer noch knapp 40 Millionen Euro Rücklagen hätte und zudem nahezu schuldenfrei wäre. Außerdem war man beim Ansatz von 40 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen ohnehin schon extrem vorsichtig gewesen; 2019 waren 53 Millionen Euro eingenommen worden.

Die Optionsliste für Verschiebungen führt nun teilweise Aufträge auf, die nach der Entwicklung der ersten vier Monate in diesem Jahr ohnehin nicht mehr umgesetzt werden könnten. Für den geplanten Neubau eines Kinderhauses etwa standen heuer bereits 1,5 Millionen Euro an Baukosten im Etat. Bis jetzt hat aber noch nicht mal die Planung begonnen, so dass die Kosten ohnehin zwangsweise ins Jahr 2021 rücken müssten.

Richtig ans Eingemachte gehen würde es beispielsweise aber beim Neubau der Michael-Ende-Grundschule. Von den 42 Millionen Euro Gesamtkosten sind elf Millionen Euro heuer vorgesehen. Die bereits eingeleiteten Planungsschritte, die nicht mehr gestoppt werden können, summieren sich auf 4,5 Millionen Euro. Der Stadtrat könnte im Notfall aber einen Projektstopp verfügen, so dass 6,5 Millionen Euro frei würden. Noch variabler wäre die Stadt bei den vorgesehenen Grundstückskäufen in Höhe von 9,2 Millionen Euro, die ganz oder teilweise verschoben werden könnten.

Im Einzelfall werde dem Stadtrat dann zum jeweiligen Zeitpunkt die Entscheidung vorgelegt, ob die Projekte laut ursprünglichem Plan fortgesetzt oder angesichts eventuell negativerer Entwicklungen gestoppt werden sollten, versicherte der Bürgermeister. Die Zusammenstellung stelle aber klar, dass man auf alle Eventualitäten reagieren könne. Der Ausschuss trug dieses Vorgehen über alle Parteien einstimmig mit.

Ebenso einmütig wurde entschieden, daher zunächst auf eine Haushaltssperre zu verzichten. Mit diesem Instrument würden nurmehr laufende Ausgaben und eingegangene Verpflichtungen erlaubt, jede weitere Ausgabe aber gestoppt. Der Bürgermeister hat einstimmig das Mandat erhalten, die Sperre kurzfristig anzuordnen, "wenn noch Gravierenderes passiert", wie es Böck definierte.