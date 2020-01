Die Gemeinde Neubiberg muss in Zukunft mehr auf ihr Geld schauen. Der Haushalt sehe "nicht mehr so rosig aus wie im letzten Jahr", sagt Kämmerer Fabian Leininger. Noch liege die allgemeine Rücklage bei etwa 46 Millionen Euro, wie er am Montag im Haushalts- und Finanzausschuss darlegte. Leininger plant aber für den Etat 2020 mit einem Defizit von etwa zehn Millionen Euro im Verwaltungshaushalt. Ursache ist, dass die Gewerbesteuereinnahmen im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen sind. Zudem ist die Kreisumlage mit etwa fünf Millionen Euro mehr angesetzt als im Vorjahr und mit etwa 19 Millionen Euro der größte Ausgabeposten. Wegen der großen anvisierten Projekte wie etwa dem Bürgerzentrum - die Planung ist derzeit gestoppt - prognostiziert die Finanzplanung, dass die Rücklage bis zum Jahr 2022 auf etwa 850000 Euro abgeschmolzen sein wird. Vor allem wegen des Rückgangs der Gewerbesteuer und der Kosten für das Bürgerzentrum - zuletzt lagen sie samt Einsparungen bei etwa 22,7 Millionen Euro - rechnet Leininger mit einem Schuldenstand der Gemeinde bis Ende 2023 von 23 Millionen Euro. Das Gremium akzeptierte laut Leininger die vorgestellten Eckpunkte zum Haushalt. Diskussionspunkt sei erneut gewesen, wie viel Geld für das Bürgerzentrum angesetzt werden soll. Im Gemeinderat am 27. Januar soll voraussichtlich der Haushalt beschlossen werden.